De paseo por Valladolid con los personajes de Miguel Delibes

Valladolid, 3 oct (EFE).- Una ruta teatralizada llevará a vecinos y turistas por los puntos de Valladolid que fueron más importantes para el escritor Miguel Delibes, de la mano de dos guías que conocen mejor que nadie la obra del autor: los personajes Cipriano Salcedo, de "El Hereje", y Menchu, de "Cinco horas con Mario".

La ruta titulada "Nuestro vecino Miguel" se ha inaugurado este sábado en el contexto del centenario del nacimiento del escritor, efeméride que tendrá lugar el 17 de octubre, y con la que el Ayuntamiento de Valladolid pretende trasladar el lado más personal de Delibes con la visita a lugares icónicos en su vida.

La travesía comienza en el número 12 de la Acera de Recoletos, casa de nacimiento del escritor, donde se encuentran Salcedo y Menchu, ambos con una invitación que les cita en el Teatro Calderón.

"Disculpe vuestra merced, ¿es este el número 12 de la Acera de Recoletos? Es que la villa ya no es lo que era", irrumpe el protagonista de "El Hereje", que se presenta sorprendido por los "ropajes" de los seguidores de la ruta.

En su primera casa, de la que apenas tenía recuerdos el escritor y donde se puede ver una placa que reza la cita del autor "Soy como un árbol que crece donde lo plantan", comienza una ruta que gira sobre el Valladolid burgués, según ha detallado la guía Mara Castaño.

"Hoy es el primer día que salgo, con una buena ocasión, he recibido esta invitación a una celebración de cumpleaños", se presenta Menchu, de luto por la perdida de su marido.

La segunda parada en la visita es quizá la más importante para conocer la visión de Delibes, pues en el Campo Grande pasó buena parte de su tiempo y el comienzo de su noviazgo con la que después fuera su mujer, Ángeles de Castro.

La ruta pasa por la calle Montero Calvo, lugar donde se encuentra la antigua redacción de El Norte de Castilla, diario decano de la prensa española del que Delibes fue director desde 1958 a 1963, después de ejercer funciones de caricaturista, articulista, redactor y subdirector.

El que fuera miembro de la Real Academia Española situó un pasaje de "El Hereje", obra que consiguió el Premio Nacional de Narrativa, en el atrio de la iglesia de Santiago, por lo que esta es otra parada donde se luce Cipriano Salcedo, justo al lado de la placa con el retrato del escritor.

La ruta finaliza en el Teatro Calderón, pues sus tablas vivieron estrenos de las adaptaciones escénicas y cinematográficas de la obra de Delibes.

La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha explicado a los medios de información que la ruta pretende mostrar "el lado más personal e íntimo no del escritor, sino del vecino, amigo, paseante" en una ciudad en la que fue "parte muy integrada".

"Estamos seguros de que la ruta va a permitir visitarnos a aquellos que estén interesados en su figura, y que ahora podrán disfrutar Valladolid de esta manera", ha deseado la concejala, quien ha anunciado que la ruta se mantendrá en 2021, pues están en proceso de extender la celebración del centenario del nacimiento de Delibes al próximo año.

"Si has leído mucho a Delibes vas a disfrutar mucho con la ruta porque vas a ir recordando todos los pasos de sus novelas. Si no le conoces tan profundamente, es una manera de acercarnos no solo a sus obras, sino también al personaje, conocer el carácter de Delibes y su personalidad", ha explicado Castaño.

Álvaro Gómez