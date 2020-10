El Alcorcón, a la espera de la decisión del Zaragoza por alineación indebida

Alcorcón (Madrid), 3 oct (EFE).- El partido ente el Alcorcón y el Real Zaragoza, finalizado con empate sin goles (0-0), podría no suponer un punto para cada equipo, puesto que el conjunto madrileño, durante nueve minutos, tuvo sobre el césped a cinco jugadores con ficha del filial, superando en uno el límite establecido por el reglamento de la competición.

Entre el minuto 74 y el 83, el Alcorcón tuvo sobre el césped a Oscar Arribas (dorsal 26), Iván Martínez 'Barbero' (27), Javier Castro (29), Samuel Sosa (30) y Juanma Bravo (34).

Esa circunstancia podría derivar en alineación indebida si el Real Zaragoza reclama lo que el reglamento establece.

"No me quiero pronunciar y veremos finalmente cómo ha sido. Esperemos no haber cometido un error y si lo hemos cometido es responsabilidad mía", dijo Mere Hermoso, entrenador del Alcorcón, en conferencia de prensa.

Rubén Baraja, técnico del Real Zaragoza, tampoco quiso ir más allá en su comparecencia ante los medios de comunicación. "El club defenderá sus intereses. En el partido, por lo que hemos vivido, es difícil valorar las situaciones", subrayó.

Si el Real Zaragoza reclama y se comprueba que la alineación del Alcorcón es indebida el resultado pasará a ser 0-3 a favor del conjunto maño, que sumaría los tres puntos.