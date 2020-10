Isabel II valora las fuentes periodísticas "fiables" ante la pandemia

La reina Isabel II, jefa del Estado británico, destacó este lunes la labor de los medios de comunicación durante la pandemia de la COVID-19 al considerar "vital" contar con fuentes de información "fiables" ante la crisis.EFE/ Andy Rain/Archivo BRITAIN ROYALTY:Aylesford (United Kingdom), 06/11/2019.- Britain's Queen Elizabeth II visits the Royal British Legion Village in Aylesford, Kent, Britain, 06 November 2019, to celebrate the charity's centenary year. The Royal British Legion is UK's leading Armed Forces charity. (Reino Unido) EFE/EPA/ANDY RAIN