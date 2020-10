Sanidad confina el colegio mayor de Valencia y anula prácticas en Medicina

València, 5 oct (EFE).- La Conselleria de Sanidad ha decidido el confinamiento voluntario de los residentes del colegio mayor Galileo Galilei, así como suspender las prácticas de los estudiantes de Ciencias de la Salud (Medicina) en la provincia de Valencia tras confirmar 120 positivos en el brote detectado en estudiantes universitarios.

En una comparecencia este lunes, la consellera Ana Barceló ha detallado que, tras detectarse el brote, se hizo un cribado con 712 pruebas PCR, de las que ya tienen 397 resultados, con 120 positivos, 106 en el colegio mayor y 14 en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que ha pasado a online todas sus clases en el campus de Vera.

"Estamos trabajando en el que podemos definir como el mayor brote que hemos detectado en la Comunitat Valenciana", ha advertido Barceló, que ha apuntado que "están a la espera" dentro de unas horas del resultado de las pruebas pendientes.

Ha explicado que se va a solicitar la ratificación del confinamiento voluntario al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) "por tratarse de un colectivo de personas no identificadas individualmente" y que entrará en vigor "en el momento en que se publique la resolución, que ya está firmada", con una duración de ocho días naturales.

Barceló ha detallado que si algún estudiante se lo saltara, tendrían que pedir al TSJ que dictamine "con nombres y apellidos" que esa persona quede confinada y entonces para ella, ser "obligatorio".

Además, ha concretado que las prácticas suspendidas son solo en las universidades de la provincia de Valencia en el periodo comprendido entre el 6 y el 16 de octubre.

Ha anunciado que van a poner en marcha un protocolo "que se remitirá tanto a las universidades como a los colegios mayores y a las residencias de estudiantes para que adopten unas medidas y recomendaciones" y ha señalado que lo ha comunicado a los rectores.

Preguntada por su hay un baremo para determinar la suspensión de las clases, ha dicho que "no" y ha afirmado que se hará un cribado en las aulas en las que se detecte algún positivo "cuando se tenga el resultado completo de qué especialidades o de qué aulas proceden" y el resto de facultades "pueden funcionar con normalidad".

No obstante, ha asegurado que el brote afecta "a la mayoría de las universidades públicas y privadas, dado que los estudiantes cursan estudios en las diferentes universidades pero con menor incidencia" que los que ya tienen confirmados.

"La presencialidad no se cuestiona de momento en esas otras porque se han adoptado medidas y hasta que no tengamos el resultado de la totalidad de las pruebas no podemos establecer cuáles pueden ser suspendidas", ha añadido.

Sobre el origen exacto del brote, ha indicado que están haciendo la trazabilidad pero conocen "la existencia de fiestas, que no deberían haberse celebrado".

Respecto a si va a haber algún tipo de sanción para los participantes u organizadores, ha recordado que la Conselleria de Universidades ha remitido el hecho a la de Justicia.

Fuentes de esta Conselleria han explicado a EFE que les han instado a averiguar lo que ha sucedido en el colegio mayor y han hecho traslado a la Policía Autonómica para que se inicie una investigación.

Barceló ha indicado que van a estudiar la situación junto a la dirección del colegio y ha señalado que, como se realiza un estudio de los contactos, se podrá saber si hay vinculación con casos que puedan detectarse en otros colegios o residencias.