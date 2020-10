"The Lie" inaugura la temporada de cine de terror con el sello de Blumhouse

Los Ángeles (EE.UU.), 6 oct (EFE).- Con títulos a sus espaldas como "Paranormal Activity" y "The Purge", la factoría Blumhouse tiene una legión de fanáticos del cine de terror a los que entregará esta temporada ocho nuevas películas con el miedo psicológico de "The Lie" como adelanto de Halloween.

¿Hasta donde llegan unos padres por ocultar el crimen cometido por su hija? Pregunta esta historia protagonizada por Joey King que, a diferencia de otras cintas del género, no incluye nada sobrenatural: Son la angustia y el sentimiento de culpa los que guían a la familia por el espanto.

"No es la típica película de terror", explicó King ("The Kissing Booth","The Act") en una entrevista con EFE junto al resto del reparto.

Presentada en el Festival de Toronto en 2018, "The Lie" se estrena esta semana a través de la plataforma Amazon para inundar de miedo los hogares y plantear una incógnita que pocos espectadores sabrán responder.

King interpreta a una adolescente, llamada Kayla, que se convierte en verdugo tras matar a su compañera de clase minutos después de reencontrarse con su padre, encarnado por Peter Sarsgaard ("Los chicos no lloran"), un músico con remordimientos por pasar demasiado tiempo lejos de su familia.

"Me gustan los personajes que tienen pequeños monstruos en su cabeza, me parecía un papel interesante", aseguró King, que grabó esta cinta antes de ganar la nominación al Emmy por protagonizar la miniserie "The Act".

Pero el crimen de Kayla (King) convierte a su padre en víctima, por el sufrimiento, y también en verdugo del asesinato, que inmediatamente trata de encubrir junto a su exmujer, interpretada por Mireille Enos ("The Killing").

La conspiración se vuelve más rocambolesca cuando la unión de los padres ante la crisis familiar genera en la joven una cierta sensación agradable por haber sido capaz de reunir a la familia.

"Él actúa así por el sentimiento de culpa que tiene tras haber sido un mal padre -opinó Sarsgaard-. Puede asumir lo peor de su hija porque también asume lo peor de si mismo".

La directora de "The Lie", Veena Sud, ya demostró su fascinación por los traumas personales y familiares en la serie "The Killing" que protagonizó Enos, también presente en este proyecto.

"Soy madre y cuando leí el guion, al menos la primera vez, podría identificarme al 100 % con ella", aseguró Enos.

"¿Mi hija tiene un momento de locura y su vida se arruinará para siempre?", es lo que me cuestioné.

Los espectadores navegarán por las turbulencias que plantea esa pregunta en la primera entrega de la serie de ocho nuevas películas que los estudios Blumhouse estrenarán con Amazon en este otoño-invierno marcado por la pandemia.

"BIENVENIDOS A BLUMHOUSE", ARSENAL DE PELÍCULAS DE TERROR

"Welcome to the Blumhouse" es el programa que la factoría y el gigante del comercio electrónico han preparado para esta temporada que, en torno a Halloween, se ha convertido en la favorita del género en todo el mundo.

La colección estrenará cuatro títulos en otoño de 2020 y otros cuatro en invierno de 2021, bajo el sello de la productora que es capaz de crear auténticos fenómenos a partir de proyectos de bajo presupuesto.

El estreno de "The Lie" estará acompañado de "Black Box", en la que un padre soltero trata de recuperar la memoria tras sufrir los efectos secundarios de un tratamiento experimental por un accidente de tráfico.

La familia seguirá siendo el tema central de las próximas entregas con "Evil Eye", sobre una madre que ve en el novio de su hija una desagradable llamada al pasado, y "Nocturne", que se adentra en una competitiva escuela de élite con un reparto de series como "Euphoria" y "El cuento de la criada". Javier Romualdo