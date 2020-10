Azurmendi, el trabajo en silencio del tres estrellas de Eneko Atxa

San Sebastián, 7 oct (EFE).- Que un restaurante con tres estrellas Michelin funciona como el engranaje de un reloj se da por hecho, quizá no tanto que ese trabajo se desarrolle en una cocina casi silenciosa. En el restaurante Azurmendi de Eneko Atxa no hay bullicio, no parece vivirse el estrés que se le supone a una labor tan exigente.