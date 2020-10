0-1. México acalla el rugido holandés

Amsterdam, 7 oct (EFE).- Un gol de penalti de Raúl Jiménez en la segunda parte dio la victoria a México frente a un equipo de Países Bajos que, en el estreno de Frank de Boer como seleccionador y sin Frenkie de Jong en el césped, estuvo sin garra y con falta de puntería.

La Tricolor llegó, vio y conquistó un Johan Cruyff Arena sin espectadores a base de buen juego, control de la pelota y dominio del rival. A pesar de meter el gol de la victoria, Jiménez no tuvo su mejor noche, pues falló en la primera parte ocasiones que suele aprovechar. Jesús Manuel Corona por su parte tuvo una actuación espectacular, pues desbordó a la defensa holandesa como y cuando quiso.

Gerardo “Tata” Martino pudo contar con los futbolistas que juegan en ligas europeas y presentó un 4-3-3 con Rodolfo Pizarro, Jiménez y Corona en el tridente de ataque. En el centro del campo, Andrés Guardado, Edson Álvarez y Héctor Herrera movieron con soltura la pelota.

En el otro lado del campo, De Boer presentó un once con varios suplentes. Sentó en el banquillo al barcelonista Frenkie de Jong y al portero valencianista Jasper Cillessen, poniendo en su lugar a Tim Krul, e hizo debutar a dos jóvenes promesas del AZ Alkmaar: el lateral Owen Wijndal, que sufrió lo indecible ante Corona, y el centrocampista Teun Koopmeiners.

México arrancó bien, encontrando grietas entre las líneas locales y tomando la iniciativa frente a una “Naranja mecánica” que comenzó con dudas. La Tricolor tuvo la ocasión más clara de la primera parte en el minuto 12 gracias a un torpe error de Hans Hateboer. Jesús Gallardo le robó la pelota al defensa del Atalanta y se la cedió a Jiménez, que estaba solo, pero su disparo raso al primer toque con el interior no vio la red.

Los holandeses eran testigos de cómo México llevaba las riendas, así que respondieron a base de tiros lejanos y recuperaron el ritmo. Primero Memphis Depay desde fuera del área y luego Steven Berghuis, con poco ángulo, pusieron a trabajar al guardameta Alfredo Talavera.

Los mexicanos metieron el miedo en el cuerpo a los holandeses en los minutos previos al descanso. Pizarro aprovechó un error de debutante Wijndal y se la dio a Jiménez, que volvió a disparar fuera. Poco después, el delantero del Wolverhampton Wanderers recibió un balón aéreo y se la cedió a Guardado, cuyo tiro se fue a la luna.

El rostro serio de Frank de Boer de camino a los vestuarios dejaba claro que no estaba satisfecho. Hizo un cambio de cromos en la defensa, con la mente puesta en los próximos partidos de la Liga de las Naciones, y puso a Nathan Aké y Joël Veltman en lugar de Van Dijk y De Vrij.

Los locales adelantaron las líneas para intentar controlar el juego, dejando espacios atrás. Una buena contra de México en el minuto 55, con Krul deteniendo con éxito un disparo de Corona, fue un aviso de lo que vendría.

El destino cruzó el fantasma del “No era penal” en un partido entre Países Bajos y México, pero las víctimas en esta ocasión no fueron los americanos. El árbitro Srdjan Jovanovic señaló una pena máxima más que dudosa por un contacto de Aké sobre Jiménez y el mismo delantero no falló desde los once metros.

El 0-1 desató una cascada de cambios por parte de Frank de Boer, que les dio a los suyos un carácter más ofensivo con la entrada del sevillista Luuk de Jong y Calvin Stengs. Martino por su parte hizo varios cambios que no trajeron un cambio de estrategia, pues México siguió dominando la pelota e intentando adentrarse en los espacios que encontraba.

Países Bajos intentó rugir en los últimos minutos y tuvo un par de oportunidades que desaprovechó. En el 88, Luuk de Jong cabeceó un buen centro, Talavera rechazó el esférico y le cayó a Depay. El delantero del Olympique de Lyon estaba solo al borde del área pequeña, pero, incomprensiblemente, tiró por encima del larguero.

La victoria infunde a los hombres de Martino la confianza de haber tumbado a una de las selecciones con más potencial de Europa. El próximo duelo, el 13 de octubre ante Argelia en La Haya.

- Ficha técnica

0. Países Bajos: Krul; Wijndal (m.84, Promes), Van Dijk (m. 45, Aké), De Vrij (m. 45, Veltman), Hateboer; Koopmeiners, Van de Beek, Wijnaldum (m 63, De Roon); Babel (m.63, Luuk de Jong), Depay, Berghuis (m.63 Stengs). Seleccionador: Frank de Boer.

1. México: Talavera; Gallardo, Montes, Moreno (m. 87, Araujo), Luis Rodríguez; Guardado (m.62 Dos Santos), Álvarez (m. 76 Romo), Herrera (m. 81, Omar Govea); Pizarro (m. 62, Pineda), Jiménez (m. 77 Martín), Corona. Seleccionador: Gerardo “Tata” Martino.

Gole 0-1, m.60: Jiménez, de penalti.

Árbitro: Srdjan Jovanovic (SER). Mostró tarjeta amarilla a Wijndal, Stengs y Veltman, de Países Bajos; y a Herrera, Dos Santos y Montes, de México.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el estadio Johan Cruyff Arena de Amsterdam sin público por las restricciones del Gobierno neerlandés para frenar los contagios de coronavirus.

David Morales Urbaneja