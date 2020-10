Iglesias arremete contra el juez y ve "inconcebible" que el Supremo le impute

Madrid, 8 oct (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha lanzado este jueves a cuestionar al juez que ha pedido su imputación y ha dicho que sería "inconcebible" y "una vulneración del Derecho sin parangón" que el Tribunal Supremo lo investigase, motivo por el cual no se plantea su dimisión.

En un día en que la oposición ha pedido al jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, el cese de su vicepresidente segundo, éste se ha enrocado en la posición que Podemos ha defendido en cada uno de sus tropiezos con la Justicia -la de cuestionar los intereses a los que responden los jueces- y ha llegado a decir que se trata de una "persecución" por sus ideas.

"No es imaginable que en una democracia de la Unión Europea ocurriera algo así. Hablamos de que se plantea que se me investigue a mí porque las cloacas del Estado me espiaron ilegalmente", ha señalado en una entrevista en RAC1 Iglesias, que ha asentido cuando le han preguntado si se siente víctima de un acoso mediático, político y judicial.

Una huida hacia adelante que ha llevado también al Senado, donde Iglesias comparecía este jueves en una comisión sobre Políticas Integrales para la Discapacidad que ha quedado eclipsada por la situación judicial de Iglesias, a la que él mismo ha dedicado buena parte de su tiempo de respuesta.

Porque, después de que el juez del caso Villarejo le acusase ayer de construir un relato ante su electorado en el que aparecía como "víctima de una persecución política" para intentar lograr ventaja en los comicios de abril de 2019, Iglesias ha dicho en el Senado que son "hechos probados" que el contenido del móvil de su exasesora Dina Bouselham sirvió para tratar de perjudicar a Podemos.

"Eso no lo discute nadie", ha zanjado Iglesias, que ha asegurado que "todos saben", incluido el PP, que el Supremo no le imputará. "Cuando el Supremo se pronuncie, se callarán y esperarán a que llegue el siguiente escándalo", ha pronosticado Iglesias, molesto con el ruido mediático que en su opinión genera esta situación.

Los dirigentes de su partido han salido en tromba en los medios de comunicación a arroparlo y han apuntalado esa idea de que considerarían "un escándalo" que el máximo tribunal lo investigase.

Y aunque no ven base jurídica para la imputación, en el partido tampoco descartan que pueda producirse en el marco de lo que ellos consideran una "guerra abierta" contra ellos por parte de que llaman los poderes fácticos del Estado.

Por el momento, el Supremo ya ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre si debe investigarse a Iglesias en el marco del caso Dina sobre el presunto robo del móvil a una exasesora del partido.

La situación de Iglesias es una prueba de fuego para el Gobierno de coalición, que se encuentra en un momento clave de negociación de los presupuestos, y por segundo día consecutivo el presidente Sánchez ha trasladado "todo su apoyo" a su vicepresidente.

No obstante, ha precisado Sánchez que sobre los "procedimientos judiciales abiertos" el Gobierno no emite opiniones ni valoraciones pero sí sobre su vertiente política, y en ello ha refrendado a Iglesias.

Un apoyo explícito que ha evitado dar la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cuyas divergencias con el vicepresidente Iglesias se han hecho públicas en más de una ocasión. Sin embargo, sí ha apoyado a Iglesias el ministro José Luis Ábalos, que ha considerado el caso "un derrotero con un recorrido muy escaso".

Pero al margen del camino futuro, el presidente del PP, Pablo Casado, ya ha advertido a Sánchez de que si no cesa a Iglesias será cómplice de sus delitos y le ha pedido "el mismo" baremo que aplicó al expresidente Mariano Rajoy.

De no cesar a Iglesias, Sánchez estará, según Casado, "diciendo que no hay que investigarle, que no está de acuerdo en que se le impute, y por tanto, le parecerá muy bien que haya hecho delitos informáticos y de falsedad a la justicia".

Por parte de Ciudadanos se ha pronunciado este jueves su presidenta, Inés Arrimadas, que ha llamado la atención sobre que si todavía no está imputado es porque es aforado.

No se ha pronunciado sobre si debe dimitir o no, pero ha señalado que, teniendo en cuenta todo lo que el líder de Podemos ha dicho de otros dirigentes salpicados por la corrupción, "debería ser el primero en ponerse a sí mismo ese listón".

Arrimadas ha insistido en que Iglesias es "la incoherencia pura" y ahora "se aferra al sillón" a pesar de que acusaba a todo el mundo de ser corrupto menos él.

A la espera de cómo avancen los acontecimientos, el Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre si debe investigar a Iglesias, en un día en el que la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, cuya imputación también pide el juez, ha refrendado en declaraciones a EFE que "el equipo legal de Podemos tuvo la certeza de que había una trama contra Iglesias".

Elizo considera que el caso estará cerrado en unos meses, pues, aunque ella espera que el Supremo investigue, cree que se archivará.