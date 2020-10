Remezclas y nostalgia para soplar las 80 velas de John Lennon

Londres, 8 oct (EFE).- John Lennon soplaría este viernes 80 velas si no se hubiera topado con un psicópata obsesionado que lo mató brutalmente a tiros en Nueva York. Un álbum de remezclas, un concierto en streaming y un programa radiofónico, con su hijo Sean de anfitrión, marcan la fecha para recordar al músico.

John Winston Lennon (1940-1980) se ganó la celebridad planetaria como uno de los fundadores de los Beatles. Idealista y carismático, como artista nunca dejó de experimentar y además de componer y cantar, también escribió, compuso poemas y coqueteó con la interpretación.

De mente rápida, ingenioso y con un punto mordaz, Lennon fue también el niño de barrio obrero que añoró a un padre ausente y quedó tocado tras la muerte repentina (y trágica) de su madre, Julia. Ya con los Beatles canalizó una infancia emocionalmente turbulenta mediante letras que son hoy parte de la historia del rock.

Con el cuarteto de Liverpool, junto a Paul McCartney (su alma gemela musical y su mejor amigo), Ringo Starr y George Harrison, formó parte de la revolución social y cultural de los 60. Se convirtieron en semidioses y encadenaron éxitos que continuarían más tarde, en su trayectoria en solitario y como el pacifista hippy que se paseaba por el mundo de la mano de Yoko Ono.

Lennon falleció de manera prematura a los 40 años, cuando Mark Chapman, un fan obcecado con él, le pegó cinco balazos por la espalda frente al apartamento neoyorquino que compartía con Yoko en Manhattan, un 8 de diciembre de hace cuatro décadas.

36 TEMAS REMEZCLADOS PARA REMEMORAR A LENNON

Para recordar al artista brillante y al activista comprometido mañana sale un álbum recopilatorio de los 36 temas más relevantes remezclados de su trayectoria en solitario -"Gimme some truth. The Ultimate Mixes"-, producido por Yoko y su hijo en común, Sean Ono Lennon.

"John era un hombre genial, con un sentido del humor y una comprensión enormes", destaca Yoko Ono en el prólogo del libro incluido en la edición Deluxe.

El álbum, cuyo titulo alude a unas declaraciones que el músico hizo en 1971 para denunciar la hipocresía de los políticos, incluye sus mayores éxitos, como "Imagine", "Give Peace A Chance", "Happy Xmas (War Is Over)", "God", "Power To The People", "Working Class Hero", "Gimme Some Truth", "Angela", "Woman", "Love", "Oh Yoko!", "Every Man Has A Woman Who Loves Him" o "Jealous Guy".

También para festejar la ocasión, su hijo menor ha hecho de anfitrión en un íntimo documental radiofónico grabado en dos partes para la emisora británica BBC Radio 2, en el que entrevista a su hermano mayor, Julian -hijo de Lennon con su primera mujer, Cynthia Powell-, y a otros iconos como Paul McCartney y Elton John.

"La verdad es que realmente (Julian y yo) nunca hemos hablado de nuestro padre juntos en público", confesaba Sean en uno de los segmentos del programa.

También McCartney rescataba anécdotas personales curiosas de su amigo, como que una de las primeras cosas que le llamaron la atención de él cuando lo vio por primera vez en un autobús fue que tenía una pinta "muy cool" y sus patillas largas.

Ambos se conocieron el verano de 1957 en una fiesta en la que tocaba el grupo que entonces tenía Lennon, The Quarry Men (que luego pasaría a ser The Beatles), y al que McCartney se uniría como guitarrista y solista.

Los dos músicos partían de planteamientos distintos en el proceso creativo pero "lo que era genial -explicaba McCartney en el programa- era la combinación de esas dos actitudes diferentes".

CONCIERTO VIRTUAL CON FINES BENÉFICOS

El 80 aniversario del nacimiento de Lennon también se conmemora en un concierto en streaming -debido a la pandemia- organizado por el vocalista de Blurred Vision, Sepp Osley.

Ese espectáculo virtual incluye actuaciones y tributos a Lennon de reconocidos artistas como Peter Gabriel, KT Tunstall, Larkin Poe, Richard Curtis, Maxi Jazz (de Faithless), Andy Fairweather Low o John Ilsley (de Dire Straits), entre muchos otros.

El show tendrá fines benéficos y lo que se recaude irá a parar a una organización -World Child UK- que ayuda a familias pobres de zonas en conflicto por todo el mundo.

"Con todo lo que hemos afrontado en el mundo en esta época angustiosa, somos nosotros, como comunidad global, quienes podemos hacer de puente en las grietas que dividen el mundo y arrojar luz en las esquinas más oscuras del planeta. Sin duda, como el gran hombre (Lennon) habría querido que hiciéramos", apunta Osley en un comunicado.

En 1975 Lennon se retiró de la escena musical para dedicarse a la crianza de su hijo Sean aunque regresó cinco años después sacando, con Ono, un nuevo trabajo, "Double Fantasy", apenas tres semanas antes de su fatídico encuentro con Chapman.

Su hijo mayor, Julian, con quien tuvo una relación complicada que ambos lograron reparar en los últimos años de vida del Beatle, recuerda en esta fecha su última charla, cuando su padre le puso al teléfono una canción que acababa de mezclar, "Starting Over" (de "Double Fantasy").

"No sabía qué esperar de ese nuevo álbum y escuché ese tema y le dije que me encantaba (...)", comentaba Julian a Radio 2. Agrega que cuando se enteró del asesinato, le vinieron a la cabeza esos momentos, "escuchándole estar tan extremadamente contento, en un lugar feliz, haciendo lo que amaba".

Patricia Rodríguez