Cartelera para todos los gustos en un viernes de semiconfinamiento por zonas

Madrid, 8 oct (EFE).- La cartelera ofrece este viernes de confinamiento por la COVID-19 en unas cuantas ciudades españolas estrenos para todos los gustos, desde la comedida de Jude Apatow "El rey del barrio", al terror Blumhouse de "The Vigil", pasando por varias infantiles, a documentales españoles para no perderse, como "Arzak Since 1987".

"ARZAK SINCE 1987", UNA EMOTIVA HISTORIA FAMILIAR ENTRE FOGONES

La película -dirigida por Asier Altuna, producida por Bainet y que inauguró la sección Culinary Zinema del Festival de cine de San Sebastián- analiza la transformación de la cocina tradicional en la nueva cocina de autor a través del restaurante Arzak, homenajeando a su chef Juan Mari Arzak y a su hija Elena.

El documental que se rodó entre 2017 y 2019, muestra el frenético ritmo de la cocina de Arzak durante un servicio, y repasa la trayectoria del chef y su hija a través de compañeros de profesión como son Ferran Adrià, Pedro Subijana, Joan Roca, Karlos Arguiñano, Andoni Luis Aduriz y Dabiz Muñoz, entre otros.

"THE VIGIL": TERROR Y RELIGIÓN, UNA MEZCLA PERVERSA

Escrita y dirigida por Keith Thomas ("Arkane"), esta producción de la Blumhouse Productions, "The Vigil" es la cuota de terror de los estrenos de este fin de semana.

Tras aceptar convertirse en 'shomer' nocturno (una práctica judía en la que una persona vigila el cadáver de un miembro de la comunidad recientemente fallecido), un joven que acaba de perder su fe descubre que la casa donde ejerce de vigía esconde un terrorífico secreto.

"VERANO DEL 85", EL AMOR A FLOR DE PIEL

El director François Ozon vuelve al universo de los primeros amores con "Verano del 85", una cinta que se ha nutrido de los propios recuerdos del francés, sobre el encuentro de dos jóvenes que nacen a la vida y al sexo en un verano excitante y dramático.

Con una estética que recuerda al éxito de "Call me by your name", Ozon explora, a través de sus protagonistas, interpretados por Benjamin Voisin y Felix Lefebvre, los detalles que marcan una vida.

"EL REY DEL BARRIO", RISAS Y LLANTOS EN LA HISTORIA DE UN CÓMICO

Nueva comedia de la conocida como "factoría Apatow", "El rey del barrio" comedia semiautobiográfica del cómico Pete Davison, que protagoniza el propio actor, sobre los años que pasó en Staten Island, incluyendo la muerte de su padre bombero en la tragedia del 11-S, y su introducción en el mundo de la comedia.

Con guion y dirección del estadounidense Judd Apatow, y un espectacular reparto que incluye a la hija del director, Maude Apatow ("Euphoria"), junto a veteranos como Marisa Tomei, Bill Burr o Steve Buscemi, la cinta mezcla atinadamente comedia y drama.

SECRETOS DE LA PIEL DE TORO EN "DEHESA, EL ESCONDITE DEL LINCE"

El nuevo largometraje del director de "Cantábrico: Los dominios del oso pardo" (2017) Joaquín Gutiérrez Acha traslada al espectador a la gran desconocida de la Península Ibérica, la Dehesa, un magnífico paraje natural, donde la bellota cobra un especial protagonismo, ya que es el bien más preciado para preservar la existencia de los animales que la habitan.

A través del objetivo de la cámara mostrará la gran flora y la fauna que habitan el bosque, campo de batalla donde se retan los grandes herbívoros, donde cazan los linces ibéricos y águilas, y donde las flores esconden depredadores con camuflajes sorprendentes.

LA SAGA DE ANIMALES PARLANCHINES CONTINÚA CON LA PATRULLA UNIDA

Los animales parlanchines que conquistaron a toda una generación en 2001 y 2010, vuelven con una tercera entrega de la saga "Como perros y gatos". En esta nueva película veremos cómo están las cosas tras 10 años desde la Gran Tregua, un sistema especial de vigilancia establecido por ambas especies para evitar el conflicto entre canes y felinos.

Pero, esta paz se verá amenazada cuando un loro supervillano descubre la manera de manipular las frecuencias inalámbricas que sólo los perros y los gatos son capaces de oír.

"EL ARCO MÁGICO", METÁFORA DE LA VIDA MISMA CON PECES Y DELFINES

Con un estilo que podría recordar a la película de Pixar "Buscando a Nemo", el director ruso Vasiliy Rovenskiy cuenta la historia de Delphy, un tímido y joven delfín que descubre que el Arco Mágico puede transformar a cualquier pez en lo que desea ser.

Pero un día, los Morays hacen un mal uso del Arco volviéndose gigantes y planeando apoderarse de la pacífica Fish Town. Para proteger la ciudad, Delphy necesita reunirse con su padre desaparecido para tratar de conseguir la fuerza y el poder necesarios para derrotar a los malvados Morays.

"CARTAS MOJADAS", HISTORIAS SOLIDARIAS EN EL MEDITERRÁNEO

Con la producción de Isabel Coixet, la documentalista Paula Palacios ha puesto voz no solo a aquellas personas que se juegan la vida para salir de su país sino también a las que yacen en el fondo del Mediterráneo. "Si entendemos de dónde salen y por lo que pasan, hay cosas que no permitiríamos", explicó su directora a EFE en su estreno en el Festival de Málaga.

A través de las cartas escritas de madres a hijos, el documental acompaña al barco de salvamento de la ONG Open Arms en una de las misiones más dramáticas que ha realizado la embarcación, salvar la vida de 550 personas del naufragio. Asimismo, la película mostrará cómo se les ve durmiendo en las calles de París bajo la lluvia y cómo los desaloja la policía con violencia.

"NACIÓN CAUTIVA", LA OLIGARQUÍA EXTRATERRESTRE

El director estadounidense Ruper Wyatt vuelve a la carga con más dosis de thriller y ciencia ficción. Al que conocimos en "El origen del planeta de los simios" (2011) -título que comenzó la trilogía que remató Matt Reeve- presenta ahora la historia de un grupo de humanos que planean una reconquista al imperio extraterrestre que lleva una década sometiendo a la humanidad.

Ashton Sanders ("Moonlight") se meterá en la piel de Gabriel, el joven que con la ayuda de Mulligan (John Goodman) hará todo lo posible para tratar de derrotar a sus oponentes y vengar, así también, la muerte de su padre.

"SANMAO: LA NOVIA DEL DESIERTO", EL ICONO DE MUJER INDEPENDIENTE

Las directoras Marta Arribas y Ana Pérez de la Fuente recuperan la misteriosa figura de la escritora y viajera china Chen Ping, más conocida como Sanmao (personaje de un cómic que inspiró el seudónimo), que llegó a ser todo un icono en Asia.

A través de la voz de la actriz Lucía Jiménez y con una combinación de imágenes de archivo y de relatos familiares o de amigos, el documental pone en valor la historia de amor entre la escritora y el submarinista español José María Quero, sus experiencias en el Sáhara (donde escribió su gran libro "Cuentos del Sahara") y sus depresiones.

Marisa Montiel