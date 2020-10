España mostrará su diversidad literaria en Feria del Libro de Frankfurt 2020

Madrid, 9 oct (EFE).- España va "más fuerte de lo que pensaba" a la Feria del Libro de Frankfurt 2020, una cita en la que demostrará su "diversidad" y que supone parte del "camino" que el país recorrerá hasta llegar a la edición de 2022, cuando sea país invitado de honor.

Así lo ha expresado María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, durante una rueda de prensa virtual para presentar el programa "potente" que llevará España a la edición "especial" de este año, que se celebrará del 14 al 18 de octubre de manera mixta: presencial en el recinto ferial y con eventos digitales en los que se reunirá la industria editorial internacional y las industrias creativas.

En este sentido, según Gálvez, España estará presente en esta edición con un "triple objetivo": "celebrar y mostrar internacionalmente la creación literaria" que se está haciendo en nuestro país en "distintas lenguas", ofrecer una "ventana exterior" al sector editorial español para generar nuevas oportunidades de negocio, y "visibilizar y poner en primer línea" al libro y a la lectura en España para que "surjan nuevos proyectos económicos y sociales".

Así, el programa que presenta España ha sido creado por el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Acción Cultural Española (AC/E) y la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Una propuesta con la que se busca "realzar la fortaleza y la capacidad de recuperación del sector del libro".

Bajo el lema "España, el camino de los libros", esta programación con una "cuidada grabación" se ofrecerá en directo por streaming desde la web "SpainFrakfurt.com", y con la etiqueta "MuchosLibrosPorDescubrir" en las redes sociales se ofrecerá la posibilidad de conocer más de nuestra literatura.

Respecto a la programación literaria, ésta estará formada por mesas de autores protagonizadas por Laura Freixas, Elena Medel y Sara Mesa, quienes formarán parte de la mesa "Ellas escriben"; y otras tituladas "Escrito en la Tierra", donde Irene Solá y Sergio del Molino debatirán sobre el éxodo rural.

Además, con motivo de la conmemoración de sus centenarios, también se realizarán tres mesas dedicadas a Benito Pérez Galdós, Miguel Delibes y Concepción Arenal.

Las actividades programadas por España también participarán en el Festival literario de la feria y se mostrará en los dos formatos de este año.

El primero de ellos será el "BookfestDigital", una emisión digital de 16 horas de duración (sábado 17) en la que Daniel Innerarity y Marina Perezagua hablarán de sus libros más recientes; y el otro el "BookfestCity: "Escrito en la Lejanía", donde Rosa Ribas y Fernando Aramburu, escritores españoles residentes en Alemania, conversarán (16 octubre) en el Instituto Cervantes de Frankfurt sobre las implicaciones a la hora de escribir desde otro país.

Dentro del programa profesional de la Feria del Libro de Frankfurt, la sesión "Have a Look at Spain" presentará el sector editorial y el panorama literario a profesionales extranjeros, donde se contará con la opinión de editores como Pilar Reyes (Penguin Random House), Silvia Sesé (Anagrama), Juan Cerezo, (Tusquets), Reina Duarte (EDEBE), Manuel González (Tecnos) y los agentes Palmira Márquez (Dospassos) y Pau Centelles (Silvia Bastos).

Según ha destacado también durante la rueda de prensa Elvira Marco, comisaria del proyecto España-Frankfurt, la edición de este año es "muy especial" para España porque "continuamos el camino para 2022, que ya empezamos en 2019, con el objetivo de promocionar la literatura española y promover al sector".

"Porque Frankfurt -ha puntualizado- es un evento internacional donde se negocian el 80% de los derechos de todos los libros que se publican en el mundo, y estar es proyectarnos en todo el mundo".

En este sentido, ha detallado Gálvez, la edición virtual de este año ha contado con una inversión de 1.300.000 de euros y la que se realizará para 2022 "estará a la altura del evento".

Por su parte, Miguel Barrero, presidente de la Federación del Gremio de Editores de España (FGEE), ha señalado que van a Frankfurt mostrando que "somos la primera industria cultural en España", y para recordar que la industria editorial española es una "de las primeras potencias mundiales".

"Queremos -ha añadido- transmitir que es un sector sólido y consolidado, que llevamos un crecimiento de dos puntos anuales que va acompañado en uno de los mejores índices de lectura, tenemos mucho que mejorar, pero la tendencia hasta la llegada de la Covid es positiva".

Por eso Barrero ha elogiado la labor que se hace en el portal "Books from Spain", que está dentro de la plataforma de comercialización "Frankfurt Rights", donde se compran y venden los derechos de autor de las obras.