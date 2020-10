Noel Schajris: "Ha sido un año muy intenso, muy movilizante internamente"

Nueva York, 9 oct (EFE).- Con dos décadas de trayectoria musical a sus espaldas, el cantante argentino Noel Schajris ha aprovechado el parón de la pandemia para "redescubrir" canciones que nunca llegó a grabar y darles voz en "Mi presente", un doble álbum fruto de un "año muy intenso, muy movilizante internamente", según dijo en entrevista con Efe.

Schajris (Buenos Aires, 1974) presentó este viernes la primera entrega de su disco doble, 10 canciones que van acompañadas de 10 vídeos musicales, pero también lanzó una multiplataforma (www.noelschajris.fan) que incluye una tienda digital, una suscripción de contenidos para sus seguidores, conciertos 'online' y clases de canto por videollamada.

"Estamos tirando la casa por la ventana, como decimos en Argentina", exclamó un Schajris visiblemente emocionado por este gran proyecto que ha estado desarrollando los últimos seis meses y que continuará con una segunda entrega de 10 canciones el próximo 6 de noviembre.

"Ha sido un año muy intenso, muy movilizante internamente. El disco se iba a llamar 'Viaje interior' porque ha sido un año de ver hacia adentro y ver cosas: quién eres, quién quieres ser, qué funciona, qué no funciona, los ciclos que terminan y se abren... ha habido 78 eclipses", explicó el vocalista.

"Es un año muy fuerte e interesante y lo he sentido, pero con una motivación muy grande de crear más que nunca y la convicción de que el arte nos eleva, nos une más que nunca, en un mundo que nos invita a la separación y a la locura", agregó.

Schajris fue "juntando en la pandemia" canciones "de mucha antigüedad, compuestas en los últimos 20 años" y que "nunca habían sido grabadas", a las que aporta una nueva "madurez" en este doble disco que ha producido él mismo, dándose "una libertad que nunca había recibido" antes de ningún otro productor.

"Hay canciones que tienen 50 'tracks' de voces, me di un gustazo a nivel vocal y musical", señaló el exintegrante del dúo Sin Bandera, que agradeció el trabajo de una "tropilla" de ingenieros y arreglistas.

Entre los 20 temas de "Mi presente" hay dos colaboraciones: la cantante dominicana Techy Fatule y la violinista, guitarrista y vocalista kazaja Dana Tunes, dos mujeres sobre las que se deshizo en elogios y destacó su presencia "en este momento de tanto despertar".

"La mujer necesita, sin duda, un mundo diferente que la valore, que la impulse y que deje de oprimirla de tantas maneras diferentes", reivindicó.

El primer sencillo de esta entrega es "Vacío", una canción que compuso hace 15 años con la compositora argentina Claudia Brant y que habla del "fin de una relación" con un estilo de música pop "italianota", al hilo de su "ídolo", el venezolano Franco De Vita, sostuvo.

"SOY POSITIVO PORQUE VIVO CON GRATITUD"

En la actualidad, no obstante, Schajris está muy lejos de esa situación de desamor y a sus 46 años, casado y padre de tres hijos, vive "lo opuesto: es un presente muy feliz, con la claridad absoluta de la prioridad de la vida, que es la familia, la salud y todo lo demás", reveló.

Pero a la vez, "consciente de la difícil situación de millones y millones de personas en el mundo hoy, consciente de la necesidad de rediseñar un sistema que ya no funciona en todo sentido a nivel mundial, consciente de la importancia de la salud personal de cada uno de nosotros", matizó.

Con la salud como uno de los asuntos centrales de este año de pandemia, opinó que el mundo se está "focalizando" en medidas como lavarse las manos o llevar tapabocas, pero hace falta educación para "evitar y sobrellevar cualquier tipo de virus", y fortalecer "el sistema inmunológico, del que se habla poco".

Precisamente, el cantante aseguró que si pudiera viajar en el tiempo, a su yo de 20 años "le diría respira, vívelo todo con más calma, no te tomes las cosas tan en serio, nada es personal, cuídate la salud ahora y no esperes a los 40. Es inevitable, porque cuando uno es más joven come lo que sea...", declaró, entre risas.

Sobre todo, Schajris se mostró agradecido por la salud de sus hijos, su equipo y su familia: "Soy positivo porque vivo con mucha gratitud cada segundo", afirmó, sin olvidar a la que llama su "familia extendida".

"Ni un segundo olvido que todas las bendiciones que puedo obtener en mi vida y otorgarle a mi familia es gracias a mi familia extendida, los fans que me han regalado una carrera, y si hoy puedo sacar esta multiplataforma, este disco, y seguir haciendo lo que amo es gracias a ellos y ellas", concluyó.