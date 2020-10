Trump, mejorado de COVID-19, amaga con volver a campaña en mitin radiofónico

Washington, 9 oct. (EFE).- Con voz firme y durante dos horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este viernes un mitin radiofónico en uno de los programas más populares entre los conservadores, en su afán por ir reincorporándose a la campaña, tras dar positivo de COVID-19, aunque en realidad nunca la ha abandonado ya que no ha parado de tuitear en toda la semana.

A lo largo de su intervención en el espacio del comentarista Rush Limbaugh, que transcurrió en formato de entrevista pese a publicitarse como "el mayor mitin radiofónico de la historia", el mandatario, de 74 años, habló de sus temas favoritos de campaña y, en lo que viene siendo su estrategia desde que dio positivo de COVID-19 el 1 de octubre, hizo de la enfermedad una virtud de cara a los comicios de noviembre.

Ya lo hizo el miércoles anunciando en Twitter que iba a aprobar de emergencia y distribuir gratis el cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron, que se le ha administrado para tratarle la enfermedad, y este viernes insistió.

"NO ESTABA EN LA MEJOR FORMA FÍSICA"

Ese cóctel con anticuerpos monoclonales "es la cosa más increíble que he visto nunca", afirmó el mandatario.

"Sabe que yo no estaba en la mejor forma física. Un día después estaba bien, puede que no perfecto pero bien, pero un par de días más tarde, ahora estoy libre (de coronavirus). Sabe, ahora me siento perfecto, no estoy tomando nada, sabe, estoy fuera del régimen que me dieron pero fue sobre todo este medicamento", subrayó.

Por ese motivo adelantó que su Administración va a mandar el cóctel de Regeneron y el de la farmacéutica Eli Lilly "a todos los hospitales" de EE.UU.: "Voy a conseguir que los aprueben realmente muy rápido", apuntó.

Y siguió: "Es la cosa más sorprendente, no es Remdesivir, puede que ayude un poco pero Remdesivir no es lo mismo. Esto es tan bueno, eliminó al virus".

En otro momento del mitin-entrevista, el mandatario aseguró que el cóctel que le han dado es incluso mejor que la futura vacuna.

Trump no muestra síntomas de COVID-19 desde el martes después de haber pasado hospitalizado el fin de semana tras su diagnóstico y padecer fiebre, fatiga y al menos dos bajadas de oxígeno.

El jueves Regeneron solicitó a la Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, en inglés) autorización de emergencia para que su terapia esté disponible a toda la población.

También se ha tratado a Trump con el esteroide Dexametasona para compensar las caídas en la saturación de oxígeno en la sangre que también sufrió, y con el antiviral Remdesivir.

"ALGUNA PEQUEÑA COSA PERSISTENTE"

Durante la emisión, Limbaugh resaltó "lo bien que se escuchaba al presidente", después de que en una entrevista anoche con la cadena de televisión Fox News se oyera su voz ronca y en dos ocasiones tuviera que interrumpir sus respuestas debido a la tos.

A lo que Trump comentó: "Bien, siempre hay alguna pequeña, sabe, alguna pequeña cosa persistente, por un par de días, pero ahora tengo, mi voz es ahora perfecta, he estado durante un par de días, sabe, con lo que se llama la cosa persistente, si tienes fiebre, si tienes algo de eso también".

Durante la entrevista con Fox, Trump anunció que planeaba organizar un mitin este sábado en Florida y reiniciar así su campaña, lo que todavía no ha sido confirmado ni por la Casa Blanca ni por su equipo electoral, aunque medios de comunicación han indicado que posiblemente no pueda viajar hasta como mínimo el lunes.

Su médico, Sean Conley, señaló ayer que el mandatario podrá volver a participar en actos públicos este sábado dada su evolución positiva.

A falta de poder viajar y dar mitines presenciales, Trump hizo un recorrido por algunos de los temas principales de su apuesta electoral en el programa de Limbaugh.

Reiteró sus acusaciones sin fundamento contra los demócratas de querer propiciar un fraude en el voto por correo, fundamental en medio de la pandemia; habló de inmigración e insistió en su deseo de acabar con las jurisdicciones santuario de inmigrantes; y criticó el Obamacare.

NI DEMÓCRATAS NI REPUBLICANOS, TRUMP QUIERE UN GRAN RESCATE

También mencionó las conversaciones entre demócratas y republicanos para acordar un nuevo paquete de estímulo para paliar el deterioro económico ocasionado por la crisis sanitaria.

"Me gustaría ver un mayor paquete de estímulo francamente, que lo que demócratas o republicanos están ofreciendo", opinó Trump, quien agregó que querría ver que el dinero va a la gente, "no es su culpa que China enviara la plaga", en referencia a la pandemia.

Mientras el mandatario se va recuperando, según sus médicos, los demócratas presentaron este viernes un proyecto de ley para crear una comisión que ayudaría a decidir si un presidente es "capaz" de gobernar, pero matizaron que ese cambio no se aplicaría inmediatamente a Trump.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, reconoció al hacer el anuncio que la propuesta está espoleada por la preocupación que ha generado el reciente diagnóstico de la COVID-19 de Trump, pero avisó de que no es un intento de inhabilitarle antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Sea como fuere a Trump no le gustó ni un ápice y llamó "loca" a Pelosi en Twitter: "La loca de Nancy está fijándose en la Enmienda 25 con el objetivo de reemplazar a (el candidato presidencial demócrata) Joe Biden con (su compañera de fórmula) Kamala Harris. ¡Los demócratas quieren que eso ocurra rápido porque el Adormilado Joe está ido!", tuiteó Trump.

Susana Samhan