Bottas por delante de Hamilton en el entrenamiento libre del Nürburgring

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), ganador hace dos domingos en Rusia, dominó este sábado el entrenamiento libre para el Gran Premio de Eifel, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito del Nürburgring (Alemania).

En su mejor vuelta, Bottas cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.148 metros del histórico circuito alemán en un minuto, 26 segundos y 225 milésimas, 136 menos que su compañero inglés Lewis Hamilton -líder destacado del Mundial- en el que iba a ser el tercer y último entrenamiento libre; y que, tras la cancelación de los dos del viernes por mal tiempo, se convirtió en el primero y único.

En el entrenamiento no participó, por problemas de salud no especificados, el canadiense Lance Stroll (Racing Point), cuyo equipo adelantó que más adelante informaría de la situación con miras a la calificación, que se disputará a partir de las tres de la tarde (13:00 horas GMT). El alemán Nico Hülkenberg -que ya sustituyó al mexicano Sergio Pérez cuando éste dio positivo por covid-19 en las dos carreras disputadas en Silverstone (Inglaterra)- ya se encuentra en el Nürburgring y, en caso de que el canadiense no estuviese apto para competir, podría reemplazarlo.