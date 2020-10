María Jesús Montero: "Subir impuestos no es prioritario, hay que esperar"

Barcelona, 11 oct (EFE).- La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, considera que en estos momentos "subir impuestos no es prioritario" y que "hay que esperar a que pase la tempestad".

Montero hace esta afirmación en una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, en la que avanza además que la subida de las pensiones el próximo año rondará el 0,9 por ciento, que crecerá el gasto en sanidad y educación, y que las negociaciones políticas en el seno del Gobierno para los Presupuestos de 2021 están cerca de culminar con éxito.

"No creo que la fiscalidad en sí misma sea un objetivo, sino un instrumento de igualdad -dice la ministra-. Y en un momento de incertidumbre, hay que mandar un mensaje de certeza, y por eso creemos que ahora sobre todo tenemos que priorizar la recuperación económica".

Ese mensaje se debería traducir en los Presupuestos de 2021, señala, en "hacer ajustes mínimos que permitan una recaudación para financiar la sanidad, la educación, las políticas sociales, la política de vivienda, la de justicia".

"Pero que las reformas profundas, que afectan al modelo productivo, a la estructura, como por ejemplo al impuesto de sociedades, es lógico y razonable lo acompasemos a este momento y, por tanto, esperemos a que pase esta tempestad", puntualiza Montero.

La ministra no descarta la subida del IVA a la sanidad y la educación privada o modificar los incentivos fiscales a los planes de pensiones, pero precisa que todavía está en estudio y que en el Gobierno no han "tomado la decisión".

Respecto a la polémica senda de gasto de las comunidades y los ayuntamientos, Montero reitera que el "Gobierno no ha dicho 'suspéndanse las reglas fiscales y endéudense', sino que lo ha hecho es endeudarse él mismo para que las comunidades no tuvieran sus cuentas deterioradas", sin voluntad de controlar a las autonomías y los ayuntamientos, y que aunque algunos alcaldes no lo entienden, "muchos otros sí".

Montero califica de "prudente" la previsión económica del ejecutivo de crecimiento en torno al 7,2 % más otros 2,5 puntos por la inversión europea de 27.000 millones más los remanentes de los ayuntamientos, aunque reconoce que sectores como el turismo aún tardarán en recuperarse.

El ejecutivo, explica, va a seguir "la hoja de ruta" marcada para las negociaciones de las próximas cuentas públicas, con un acuerdo primero en el seno del Gobierno, "próximo ya", "y luego las conversaciones con todas las formaciones políticas", incluidas el PP, aunque creen "que no se va a sentar", subraya.

La ministra adelanta también que el "dumping fiscal" de la comunidad de Madrid respecto a otras autonomías, especialmente en el trato a grandes empresas, no se abordará en la negociación presupuestaria sino "con la reforma del sistema de financiación autonómica", que confía culmine en un nuevo modelo antes de que acabe esta legislatura.