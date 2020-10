Los médicos de primaria de Cataluña inician una huelga con desunión sindical

Barcelona, 13 oct (EFE).- Los médicos de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud (ICS) han iniciado esta mañana la primera de cuatro jornadas de huelga con desunión sindical, no tanto por las reivindicaciones que plantean sino por el momento en el que se hace, en pleno crecimiento de la segunda ola de la pandemia.

Convocada por el sindicato Metges de Catalunya (MC), la huelga, prevista hasta el próximo jueves día 16, reivindica "salvar y evitar el desmantelamiento del primer nivel asistencial, causado por la desidia de sus gestores".

Unos 5.900 médicos están llamados a secundar los paros, que retoman las movilizaciones que se llevaron a cabo a finales de 2018 en la atención primaria del ICS y que Metges de Catalunya considera que no solo no se han resuelto sino que "el proceso de destrucción masiva de la asistencia y de las condiciones laborales de la plantilla ha ido a más".

La huelga no será secundada, según han anunciado, por los sindicatos CGT y CSIF, ni tampoco por las agrupaciones FOCAP ni Rebelión Primaria, que consideran que ahora no es el momento de hacer protestas, debido a la pandemia, y que se han de afrontar desde todos los colectivos sanitarios y no solo el médico.

MC exige al ICS el cumplimiento íntegro del acuerdo de salida de la huelga de 2018, que no se ha desplegado en su totalidad, a su juicio, y el incremento de la plantilla para poder atender las necesidades asistenciales generadas por la pandemia.

También reclama el sindicato médico la mejora de las retribuciones y recuperar el 30 % del poder adquisitivo perdido por los profesionales durante los recortes, según sus cálculos.

Las urgencias médicas funcionarán al 100 % durante los cuatros días de huelga, según han establecido los servicios mínimos dictados por la Generalitat.

La plantilla ordinaria de facultativos de la atención primaria será del 25 % en las dos primeras jornadas de paro y del 33 % los otros dos días, para todas las especialidades.

El ICS determina el personal estrictamente necesario para el funcionamiento de los servicios mínimos y las personas designadas han de recibir una comunicación formal para que presten este trabajo durante estos cuatro días.

Metges de Catalunya ha convocado una protesta ante la sede del ICS en Barcelona esta mañana, a la que ha convocado a todos los médicos de la atención primaria bajo el lema "Prou! #SalvemlaPrimària. Solucions ja!" (¡Basta! #SalvemoslaPrimaria. ¡Soluciones ya!). EFE

