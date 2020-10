Franco pide a Madrid "no caer en el mismo error" que durante la desescalada

Madrid, 13 oct (EFE).- El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha pedido que la Comunidad no caiga "en el mismo error" que en junio, cuando "quería pasar de una fase a otra (de desescalada) y no se daban las condiciones", y ha insistido en que no se puede "adelantar acontecimientos" para no generar "confusión".

En declaraciones en Antena 3, Franco ha insistido en que la voluntad del Gobierno de la nación es "colaborar" con Madrid, y ha recordado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que "el único enemigo de los madrileños es la pandemia".

El delegado del Gobierno ha señalado que la petición del Ejecutivo regional de que se levante el estado de alama en 9 municipios de la Comunidad -incluida la capital- le recuerda "a cuando la Comunidad quería pasar de una fase a otra" durante la desescalada, en junio, "y no se daban las condiciones".

"No caigamos en el mismo error", ha pedido, porque "si en algún municipio las cifras de contagios descienden de manera adecuada, el Gobierno lo tomará en consideración" y podrá levantar allí el estado de alarma. "Pero no adelantemos acontecimientos, no generemos confusión", ha reclamado.

Franco ha subrayado que las administraciones deben "generar sensatez, seguridad", y desde la Delegación del Gobierno se actuará con ánimo de "colaboración".

El delegado se ha felicitado por la "sensatez y responsabilidad" que han demostrado los madrileños este puente, de cuyo comportamiento ha hecho un balance "muy positivo" por la "solidaridad" que han demostrado "con el resto de territorios de España".

Aunque no ha dado cifras, ha asegurado que se han hecho "muchos controles" pero "no excesivos", sino "los necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas" con el estado de alarma, que en su opinión "ha contribuido a clarificar la situación en que se tenían que mover los madrileños".