Maria de Medeiros recibirá la Palmera de Honor de la Mostra de Valencia

Valencia, 13 oct (EFE).- La trigésima quinta edición de la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani, que se celebra del 22 de octubre al 1 de noviembre en los cines Babel y La Filmoteca, entregará su Palmera de Honor 2020 a la actriz, directora, guionista y cantante portuguesa Maria de Medeiros.

El festival reconoce así la extensa y polifacética trayectoria de la actriz portuguesa con mayor proyección internacional, ya que su faceta de intérprete se complementa con las de directora y cantante, informa la Mostra en un comunicado.

La actriz y directora portuguesa ofrecerá una clase magistral en Fundació Bancaixa, el jueves 29 de octubre a las 19.30 horas, y recibirá la Palmera de Honor de Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani en el marco de la clausura del festival.

La presencia de Maria de Medeiros en el festival irá acompañada del estreno en España de su segunda película de ficción como directora, "Aos Nossos Filhos", donde aborda cuestiones como la homosexualidad y los nuevos modelos de familia.

La Mostra de Valencia proyectará además por primera vez en España su última interpretación protagonista en el film "Ordem moral", de Mario Barroso, donde da vida a Maria Adelaide Coelho da Cunha, heredera en la década de 1920 del periódico más importante de Lisboa, que dirige su marido.

El festival exhibirá un total de siete películas, seleccionadas en colaboración con la propia Maria de Medeiros, que también incluye "Capitanes de abril", su debut como directora de largometrajes, o títulos recientes e inéditos en España como "Dos Fridas", de la directora Ishtar Yasin, que relata de manera intimista los últimos días de Frida Kahlo y su particular relación con su enfermera, Judith Ferreto.

Tampoco ha tenido estreno comercial en España "Viaje a Portugal", de Sérgio Tréfaut, que retrata la ardua odisea que sufren los inmigrantes al llegar a los controles de extranjería, una historia basada en hechos reales, que denuncia el abuso que ejercen los funcionarios para obstaculizar el acceso al país de destino.

El ciclo se completa con "Je ne suis pas mort", de Mehdi Ben Attia, una inquietante fábula sobre la Francia contemporánea, y "The Saddest Music in the World", del inclasificable director canadiense Guy Maddin, ambientada durante la Gran Depresión y centrada en un concurso para encontrar la canción más triste del mundo.