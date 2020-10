Arrimadas avisa que irá a los tribunales europeos para frenar la reforma judicial

Madrid, 14 oct (EFE).- La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha advertido al Gobierno que acudirá a los tribunales europeos para parar la reforma del poder judicial que planea el Ejecutivo si no rectifica: "Si no lo frenan ustedes, lo frenarán en Europa, donde no se toleran estas practicas".