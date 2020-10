Lola Herrera: "Miguel Delibes está más de moda que nunca"

Madrid, 14 oct (EFE).- Hace más de 40 años que Lola Herrera se estrenó en los escenarios como Carmen Sotillo en la obra "Cinco horas con Mario", basada en la novela de Miguel Delibes, un montaje que vuelve a llenar teatros en 2020 y que llega a todas las generaciones porque el autor, dice, "está más de moda que nunca".

Muchas representaciones lleva la actriz Lola Herrera en la piel de Carmen, esa viuda que vela el cadáver de su marido y que en un soliloquio pone al descubierto el alma de la sociedad española de la época a través de los ojos de una mujer conservadora de clase media-alta, recreando los problemas de comunicación en el matrimonio, la sociedad provinciana y el conflicto de las "dos Españas".

Escrita en 1966, "Cinco horas con Mario" fue adaptada al teatro en 1979, recuerda Lola Herrera. Tanto a ella como a la directora Josefina Molina y al productor Pepe Sámano les gustaba "pasearse" por ese texto y decidieron llevarlo a escena, pero no pensaron que fuera a ser un éxito porque entonces no se daban los monólogos y era una apuesta "muy complicada", señala en una entrevista con Efe.

"Pero desde la primera semana que se estrenó en el Marquina, el teatro se abarrotó. Delibes despertó una curiosidad en el teatro grandísima e inesperada por completo para nosotros", rememora la actriz, que explica cómo desde el principio el público se volcó con "Cinco horas con Mario". Y lo sigue haciendo.

Hay gente que ha visto cuatro o cinco veces este obra, que llega a todas las generaciones y hay espectadoras que recuerdan haber ido de adolescentes a finales de los 70, haber vuelto con sus madres y, en la actualidad, regresar con sus hijas: "Miguel Delibes está más de moda que nunca", sostiene.

A Lola Herrera no le extraña porque es un texto con el que ella misma se lo pasa "bomba": "Imagínate si te lo dan hecho", indica.

Delibes ha sido importante para ella tanto en su vida profesional como personal porque el hecho de haber dado vida a este personaje la ha llevado también al fondo de sí misma: "me ha servido mucho como mujer y como persona porque he buceado en mi mundo a partir de Carmen", algo que cree que ha pasado a muchas mujeres.

A las mujeres de la actualidad les sirve también para tomar conciencia de una realidad "vivida anteayer" en España. Y para ver -agrega Lola Herrera- que todavía se asoman Cármenes, mujeres tan reaccionarias que atentan contra ellas mismas. Cuando una no defiende sus propios intereses como mujer y se doblega a una serie de cosas que deciden los hombres es una forma de ir en contra de ti y ser portavoz de algo, como vemos en algunos nuevos partidos".

El personaje de Carmen Sotillos ha ido evolucionando a lo largo de los años y ahora está en su esencia, una mujer que, cree Herrera, "no sabe hasta qué punto está frustrada y en desacuerdo con la vida que ha llevado".

Llena de tópicos, de cosas aprendidas, este personaje "es el resultado realmente de lo que le ha tocado vivir. Una familia que le ha enseñado cómo se tiene que educar una mujer para ir en contra de ella misma", dice Lola Herrera.

"Disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nunca hubiera imaginado que a estas alturas de mi vida pudiera estar haciendo de Menchu", reconoce la actriz, que se alegra mucho de haberse animado en 2016, en el 50 aniversario de la edición de la novela, para volver a subirse al escenario con esta obra.

Vio por primera vez al escritor hace muchos años, rememora la actriz. Fue en una ocasión en la que iba con su padre por la calle Duque de la Victoria de Valladolid y éste le dijo: "Mira, ese que va en la bicicleta es Miguel Delibes". "Quién me iba a decir a al cabo de muchísimos años iba a ser alguien tan importante en mi vida!".

Luego, cuando comenzaron los ensayos de "Cinco horas con Mario" le conoció personalmente: "Delibes era muy cercano aunque a mi me imponía muchísimo. Había leído muchas cosas y sabía muchas cosas de él. Era una persona que me despertaba mucha curiosidad y estaba tan nerviosa del honor de que me hubiera tocado ese personaje...".

Y no olvida que le dijo: "Esto no te lo vas a aprender nunca, te perderás; el texto tiene una complicación de estructura, cómo vas a saber lo que te toca en cada momento. Y yo le contesté que poniéndole codos".

Tantos años después, Lola Herrera está feliz de que haya un recuerdo tan vivo para Miguel Delibes. "No sé dónde estará pero yo todos los días hablo con él un poquito antes de empezar la función, también con Pepe Sámano (fallecido hace un año). Les pregunto ¿os habéis encontrado por alguna parte?". Y así, dice, sabe que la representación irá bien.

