El Supremo mantiene la condena al PP por Gürtel pero ve excesivas menciones a la caja B

Madrid, 14 oct (EFE).- El Supremo ha mantenido la condena al PP al pago de 245.492 euros como partícipe a título lucrativo por el caso Gürtel en una sentencia en la que, no obstante, considera excesivas las menciones de la Audiencia Nacional a la caja B del PP porque ese asunto no se juzgaba y no hubo acusación ni defensa.