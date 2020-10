En un momento "delicado" Navarra acuerda confinar Carcastillo y Cadreita

Pamplona, 14 oct (EFE).- El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha acordado el confinamiento perimetral de las localidades de Carcastillo (de unos 2.500 habitantes) y Cadreita (de unos 2.000), debido a los altos niveles de contagio registrados en un momento "delicado" para la comunidad, en la que el martes entraron en vigor nuevas restricciones.

Desde la medianoche de este jueves se procederá a una restricción de las entradas y salidas que no respondan a razones de fuerza mayor y dentro del perímetro se mantienen las restricciones que son generales para toda Navarra.

Así lo ha anunciado la consejera de Salud, Santos Indurain, en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno en la que ha avanzado los datos provisionales de positivos por COVID-19 en la comunidad, que ha situado en 378, el 12,5 % de las 3.013 PCR realizadas, lo que ha considerado "preocupante".

Y ha calificado de "delicado" el momento actual tanto para Navarra como para todo el país y "por desgracia" también para Europa, ya que "en esto de la pandemia el que nos vaya bien a cada uno depende de que les vaya bien a los demás", puesto que el virus, que tiene un comportamiento "imprevisible y cambiante", no conoce de fronteras.

Respecto a Pamplona, ha indicado que siguen "muy de cerca" su situación, con una incidencia de 779 casos por cada 100.000 habitantes en catorce días, una evolución que ha reconocido que "preocupa".

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que se proceda a un cierre perimetral de la capital navarra ha indicado que "no cerrar no significa no actuar".

La consejera, quien ha avanzado que tienen prevista una reunión con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, para el seguimiento de la situación, ha sostenido que la evolución de los indicadores, "preocupa y ocupa por el volumen de población".

"Monitorizamos los indicadores a diario" y "según como vaya la situación no esperaremos para tomar las medidas que haya que tomar", ha señalado la consejera al ser cuestionada por el hecho de que Pamplona cumple con dos de los tres criterios marcados por el Ministerio para acordar un confinamiento.

Supera los 500 casos por 100.000 habitantes en catorce días y su porcentaje de test positivos es mayor del 10 %. El criterio que no se cumple es que hay menos del 35 % de las UCI ocupadas por pacientes COVID. Al respecto el vicepresidente Javier Remírez ha añadido que siempre serán "leales" a los criterios fijados.