El Festival de Cine de Sitges se celebrará hasta el día 18, como estaba previsto

Sitges (Barcelona), 14 oct (EFE).- El director del Festival de Cine de Sitges, Ángel Sala, ha señalado este miércoles que la intención de los organizadores es celebrar la clausura el próximo día 18, tal como estaba previsto, a pesar de las medidas contra la COVID anunciadas por el Govern.

Sala, que ha dejado claro que el festival tampoco es un congreso o una feria, ha aseverado que lo que les afecta, en todo caso, es la limitación al 50 % de los aforos en cines y teatros, pero se ha reafirmado en que "la edición se acabará, porque en ningún momento se ha dicho que se cierran los festivales de cine, ni los cines".

"Evidentemente -ha proseguido- como dice Harrison Ford haciendo de Hans Solo en Star Wars acabaremos muy delgaditos, pero acabaremos el festival, esto está claro".

Sin embargo, ha reconocido que iniciaran conversaciones con los diferentes departamentos de la Generalitat relacionados con el certamen, especialmente en lo referente a los aforos, y a los restaurantes, principalmente, por el que hay en el hotel, donde se centra el festival.

Los servicios jurídicos están estudiando las medidas aprobadas este mediodía, ha insistido Sala, pero ha indicado que "es un acontecimiento que está en marcha, con entradas anticipadas y las normas son retroactivas, expresamente".

A la vez, ha pedido que las directrices que surjan de estas conversaciones sean "muy claras, para que nadie tenga quejas ni se produzca ninguna desigualdad, en ningún caso".

El festival, además de contar con aforos máximos en torno al 66 %, ofrece películas más allá de las once de la noche y todavía espera la llegada del equipo de "Cosmética del enemigo", filme dirigido por Kike Maíllo y que, por el momento, no ha cancelado su llegada a Sitges.

Respecto a cómo está yendo el festival, no ha escondido que tanto la preproducción como la producción, en plena pandemia, ha sido "una montaña rusa" y ha agregado que cree que continuará siéndolo de cara al futuro.

Tanto este miércoles como mañana jueves se prevé que la asistencia de público sea "floja", pero remontará el viernes y durante el fin de semana, puesto que "ya hay mucha entrada vendida".

Sin embargo, ha avanzado que con respecto al año pasado están en un 53% de facturación, algo previsto antes de iniciarse el evento el día 8, porque ya contaban con "las limitaciones de aforo, así como con el impacto psicológico y económico de la pandemia".

A su juicio, ha habido mucha gente que por miedo "no quiere moverse de casa e ir al teatro y al cine, y luego está el tema del impacto económico, porque venir a Sitges no es barato, no tanto por las entradas, sino por lo que supone de transporte o comidas".

Tal como hizo público el pasado día 2 de octubre, en un año marcado por la pandemia de coronavirus, el festival se celebra con formato híbrido, con aforos en las salas en torno al 66 % y entre 15.000 y 20.000 entradas menos a la venta.

El año pasado, el festival recaudó, entre el 3 y el 13 de octubre, 707.502 euros por la venta de 66.278 entradas, lo que supuso el tercer mejor registro en la historia.

En cuanto al próximo año, ha subrayado que no va a decir nada sobre su contenido por "prudencia y respeto, porque nos podemos quedar cortos o demasiado largos", en un momento de incertidumbre.

Lo que sí ha enfatizado es que "si el festival se ha hecho este año, el año que viene se hará, espero que en mejores condiciones. Me gusta ser optimista", ha apuntado.

Por otra parte, Ángel Sala ha rehusado recorrer ante un juzgado las decisiones de la Generalitat, que sostiene acabarán siendo "coordinadas", y porque se trata de "una administración que nos da apoyo".