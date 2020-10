65ª Seminci reta a la pandemia con una edición más aquilatada pero esencial

Valladolid, 15 oct (EFE).- La 65ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que abrirá Isabel Coixet fuera de concurso ("Nieva en Benidorm"), se celebrará de forma presencial en sus principales secciones debido a una pandemia que ha limitado el aforo al 30 por ciento pero que ha permitido una edición más aquilatada.

Los diferentes ciclos proyectarán en total 146 películas, 110 menos que el año precedente, aunque la selección ha mejorado con la incorporación de filmes que debido a la pandemia "se han caído de otros festivales", ha explicado este jueves el director del festival, Javier Angulo, durante la presentación del certamen.

La sección oficial pasará dieciséis películas (tres de ellas fuera de concurso), con la presencia de autores de primeras películas y filmografías dispares, entre ellas dos iraníes ("There is no evil" y "The wasteland") que Angulo ha situado entre las favoritas para la Espiga de Oro, máximo galardón del festival de Valladolid.

Cuatro películas en blanco y negro, así como una en color, complementan en la principal sección competitiva en lo que el director ha denominado "una apuesta arriesgada con cine de todo tipo" y de la que se siente orgullosa: "la mejor en los trece años que llevo al frente de la Seminci, la edición de la que más contento me siento".

La presencia española en la sección oficial lleva el nombre del dibujante Josep Bartolí (1910-1995), exiliado al final de la Guerra Civil, a quien el director y dibujante francés Aurel le dedica el filme de animación "Josep", una producción franco-hispano-belga.

"Hemos apostado por los nuevos directores, una de nuestras principales señas de identidad pero con el común denominador de la calidad y seriedad de películas que resultan conmovedoras", ha añadido Angulo delante del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y de la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo.

El carácter presencial se ceñirá a las principales secciones del festival (Oficial, Punto de Encuentro y Tiempo de Historia), mientras que el resto de ciclos, actividades complementarias, actos y ceremonias se retransmitirán a través de Canal Seminci, con el que se puede conectar a través de la web del certamen.

Entre los actos paralelos figura la entrega de una Espiga de Honor, como reconocimiento a sus respectivas trayectorias, a los realizadores Isabel Coixet, Julio Medem y Gracia Querejeta, y a los actores María Galiana, Charo López y Javier Cámara que también protagonizará una clase magistral dirigida a los alumnos de la Universidad de Valladolid.

La Seminci, que en la sección Tiempo de Historia evocará episodios como la construcción del Valle de los Caídos y el terrorismo asesino de ETA, recordará al director serbio Goran Paskaljevic, fallecido el pasado 25 de septiembre, con la proyección de "Honeymoons", con la que en 2009 conquistó su tercera Espiga de Oro en Valladolid, récord junto a Ingmar Bergman.

Miguel Delibes, en el centenario de su nacimiento, será objeto de otro recuerdo con dos proyecciones especiales bajo el lema "El cine que amó Delibes", que en la edición de 1994 recibió una Espiga de Honor y fue homenajeado con un libro y un ciclo con las películas adaptadas desde sus novelas, nueve en total hasta la fecha.

El jurado internacional estará presidido por el británico Peter Beale, asistente de dirección en filmes como "Lawrence de Arabia" y "Doctor Zhivago"), e integrado entre otros por la actriz Emma Suárez, el productor Antonio Pérez (Maestranza Films) y la escritora Alicia Luna, guionista de Iciar Bollaín en cintas como "Te doy mis ojos" la reciente "La boda de Rosa".

La pandemia ha obligado a suspender la asistencia presencial de los ciclos dedicados al publico escolar infantil y juvenil, que podrán seguir a través de una plataforma en colaboración con el Festival de Sevilla.

No hay abonos, la venta en papel ha sido suspendida y tampoco hay taquillas, pero la Seminci será presencial dentro de una decisión adoptada durante la pasada primavera,

"La palabra festival viene de fiesta donde se presenta la mejor cosecha del año con un público fiel en contacto con directores y actores, gente de la industria y críticos que ponen las películas en el mundo con el valor añadido para la ciudad del consumo y del turismo", ha apreciado el director.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reclamado la comprensión del "público fiel de la Seminci" y solicitado a la ciudadanía que apoye "al principal evento cultural de nuestra ciudad".