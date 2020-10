"Señoras del (h)AMPA", heroínas enmascaradas con vidas personales complicadas

Madrid, 16 oct (EFE).- ¿Heroínas o villanas? Este es el debate que plantea la segunda temporada de "Señoras del (h)AMPA", que llega este viernes a Amazon Prime con unas protagonistas que, tratando de asumir las consecuencias de sus actos, vuelven a demostrar que no existe la mujer, la familia o la vida perfecta.

Un dilema moral, un debate sobre si 'el fin justifica los medios' y una pregunta clave: "¿Son estas mujeres unas asesinas o, por el contrario, son la llave para abrir las puertas de una sociedad mejor?"

Muchas son las preguntas que plantea esta segunda temporada de la serie "Señoras del (h)AMPA", producida por Mediaset España junto a Mandarina Producciones y cuya primera parte de siete capítulos llega este viernes a Amazon Prime Video. Esas mismas preguntas son las que, precisamente, expone la propia actriz Toni Acosta, una de las protagonistas de la ficción, en una entrevista con Efe.

"¿Todo es valido para conseguir algo? ¿Los medios son válidos? ¿Cómo llegas a ayudar a la gente si tú por el camino vas cometiendo delitos?", arranca la intérprete, quien da vida a Mayte, una de las cuatro señoras del AMPA convertidas en justicieras o, como recuerda la actriz entre risas, en "Las vengadoras de Carabanchel".

Si la primera temporada ya sorprendió por conseguir que una misma serie mezclara elementos gore, costumbrismo, humor y acción en, prácticamente, cada secuencia, esta segunda entrega va más allá y eleva el nivel de disparate hasta tal punto que resulta insuperable, adictivo y, al mismo tiempo, -y por ilógico que resulte- cercano al espectador.

Ahondar en la parte personal de las cuatro protagonistas -Mayte (Toni Acosta), Lourdes (Malena Alterio), Amparo (Mamen García) y Virginia (Nuria Herrero)- hace que esta segunda temporada, aunque alocada, conecte con el espectador, que ve en las cuatro mujeres a personas reales con problemas reales.

"Ellas se erigen en '¡Voy a hacer justicia!' con unas caretas de niños de cumpleaños" en el rostro, dice Acosta, pero detrás de esas máscaras se esconden cuatro personas con vidas complicadas que, de algún modo, buscan en sus actos "delictivos" una vía de escape a sus problemas. Así, precisamente, lo explica a Efe Malena Alterio.

"Lo que le pasa a Lourdes es que, de repente, todo lo que fantasea acerca de la maternidad se cae en pedazos. Uno se hace unas películas que luego nada tienen que ver con la realidad, entonces se le abre esta otra puerta y ella dice 'Esto me pone muchísimo más que dar la teta'", desarrolla Alterio, quien añade: "Creo que Lourdes utiliza esto de vía de escape".

Y es que aquella primera temporada, en la que estas señoras del AMPA cometían errores y provocaban accidentes que causaban muertes y destrucción, queda ya lejos cuando en esta segunda entrega son ellas mismas las que, como dice Acosta, tienen la "voluntad" de tomarse la justicia por su mano para, supuestamente, ayudar al prójimo.

"Lo que más me gusta a mí en la segunda temporada es que no parte de la misma premisa. En la primera hubo un accidente y ellas se vieron envueltas en eso, pero es que en la segunda son ellas las que deciden ayudar, con unos medios un poco dudosos, pero hay un acto de voluntad de decir 'yo me meto en este lío'", explica Acosta.

Ante este planteamiento, será el propio espectador el que deba decidir si considera que estas mujeres son unas heroínas que ayudan al mundo con sus actos o, por el contrario, unas criminales que han sobrepasado los límites de la ley. "También está muy bien dejar que el público piense. Habrá gente a la que le parezcan unas justicieras y habrá gente a la que le parezcan unas delincuentes", remata Acosta.

Al margen de la propia historia, esta segunda temporada resulta también apetecible por las incorporaciones de varios personajes que ponen la guinda a un pastel con muchos sabores: Pilar Castro será una impertinente periodista que tratará de descubrir la identidad de las enmascaradas; Mariola Fuentes dará vida a la nueva e insoportable madre que se incorpora al AMPA; y Julia Molins interpretará a una joven policía recién llegada a la comisaría del barrio.

Tres nuevas piezas -a las que se suma la aparición estelar de Verónica Forqué- para un puzzle llamado "Señoras del (h)AMPA", al que su originalidad, su arrojo y su punto de desvarío le dan ese carácter de producto único que el público no puede rechazar.

Patricia Muñoz Sánchez