Calvo siente "vergüenza" porque Casado viaje a Europa "a hacer antiEspaña"

Madrid, 18 oct (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que siente "una vergüenza enorme" porque el líder del PP, Pablo Casado, viaje a Europa "solo para hacer antiEspaña, antipatria" al referirse a su viaje a Bruselas para pedir que la UE evalúe la reforma del poder judicial.

"No le escuchamos nunca decir nada en favor de su país", ha reprochado Calvo durante un desayuno del PSOE de Castilla La Mancha al referirse a la polémica reforma del Consejo General del Poder Judicial que ha planteado el Ejecutivo esta semana.

Calvo ve "inaceptable" que el PP se haya dedicado a "desinformar e inquietar a la sociedad" utilizando el poder judicial "para confundir en Europa" e incluso alarmar a los ciudadanos diciendo que los fondos europeos están en riesgo, "no hay derecho que el principal partido de la oposición le haga esto a España".

"Nadie se está planteando un cambio" sobre cómo se llega a ser juez en España, ha dicho la vicepresidenta, al señalar que el sistema de elección es uno de los más rigurosos de Europa porque está sustentado "en el mérito y la capacidad".

Ha insistido en que "nadie lo ha tocado y nadie lo va a tocar", criticando al PP por provocar "el desprestigio de este país".

Un partido, ha añadido, que no acepta "los resultados de las urnas, y no los acepta ni siquiera para renovar un órgano constitucional" como es el poder judicial.

El PP, ha subrayado, se ha convertido en una minoría que bloquea: "¿Quién le ha dado un derecho de bloqueo para que este órgano no este constituido con arreglo a los criterios de la Constitución?", se ha preguntado la vicepresidenta afirmando que el partido de Casado se erige en defensor del pacto constitucional cuando lo que está haciendo es "desmontarlo".

"Lo que dice Casado todos los días es que 'si yo no gobierno, la democracia no funciona y no me siento comprometido en sostener la arquitectura de las instituciones de nuestro país'", ha añadido al recalcar que los socialistas no han hecho eso nunca cuando han perdido las elecciones. "Nunca hemos puesto en cuestión el juego de la democracia".

Tras acusar al PP de ser "el principal actor de las turbulencias políticas" que hay en España, Calvo también ha echado en cara a Casado que no esté arrimando el hombro en este momento de grave crisis sanitaria, económica y social y, en su opinión, esta formación no parece "que tenga vinculación con el partido de Estado" que fue en su momento ni con las ideas más o menos centradas que defendieron.

Unas afirmaciones que ha hecho al hilo de los Presupuestos al subrayar que los socialistas "no pueden gobernar con los Presupuestos de Montoro" necesitan los de María Jesús Montero y unas cuentas públicas "que nazcan de las urnas".

El país, ha explicado, requiere de unos Presupuestos que haga "una combinatoria inteligente" de los fondos que tiene España con los 140.000 millones de euros de los fondos europeos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, "reindustrializar" la economía para ser más autónomos y que situaciones como la pandemia actual no tengan un impacto tan grande en la economía por la dependencia de dos líneas de producción.

Hay que hacer las reformas estructurales de las que se lleva hablando décadas para "transformar lo malo que está ocurriendo en bueno para el presente y futuro de España", invertir más en la sanidad pública porque "ese es el homenaje" que hay que hacer al personal sanitario y acabar con la brecha del mundo rural, entre otras actuaciones.