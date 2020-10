The World's 50 Best Restaurants vuelve en junio de 2021 tras un año de parón

Madrid, 19 oct (EFE).- Este 2020 no habrá listado de The World's 50 Best Restaurants por la situación que atraviesa el sector por la pandemia, pero la organización ha anunciado para el 8 de junio de 2021 la presentación de una nueva clasificación.