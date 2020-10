Joe Crepúsculo: "En mi música siempre busco algo perturbador, que chirríe"

Madrid, 19 oct. (EFE).- Aunque con un sentido de responsabilidad mayor hacia su música que la que tenía hace 12 años, Joe Crepúsculo vuelve en su último trabajo sobre los pasos de uno de sus discos celebrados (si no el más), "Supercrepus", para hablar con canciones sobre el "amor perverso" con canciones de "pop a secas".

"Siempre busco algo perturbador, que chirríe. La perfección creo que solo es una obertura de Wagner y no aspiro a eso. Mi música es para bailar y llorar y ahí siempre hay hueco para el descacharre y la risa, pero también para la intensidad y la conceptualidad", resume el músico catalán en una charla con Efe.

Se produce solo unos días después de la publicación de "Supercrepus II" (El Volcán), que es como un compendio del pop nacional e internacional desde los años 70, con ecos de Camilo Sexto e Eagles en "Luces misteriosas", de Los Rebeldes en "Te brilla la cara" o del espíritu "ochentoso" de The Pretenders o Mecano en "Calaveras negras".

"He intentado hacer un disco que me gustara a mí, con el tipo de canciones que me gusta escuchar: baladas, temas de baile como los de cuando iba al Tijuana de Cornellá a bailar rock o ska... Es un homenaje a todo eso, intentando que fuese lo más fresco posible", comenta el músico nacido Joël Iriarte (San Juan Despí, Barcelona, 1981).

Para quien hace unos años compuso el himno de Podemos, no hay chanza en la recuperación de cosas que puedan parecer "casposas", como el saxofón en cortes como "Serenata" o "Chococristos".

"Le va a pasar como al trompo, que aunque parezca algo desfasado, volverá con fuerza, porque es un instrumento muy potente. Yo no creo que tenga la capacidad de traer una moda, porque la mía no deja de ser una música minoritaria, ni tengo interés en revalorizarlo, simplemente lo hago porque me apetece jugar", explica.

En esa misma línea se inscribe la versión en clave de rumba junto a Tomasito de "It Must Have Been Love" de Roxette, pero con la letra en castellano, "No sé si es amor", tal y como la publicó el dúo sueco en 1996.

"No hay cachondeo ni ironía, es un homenaje total al tema. Surgió porque iba un día caminando por la Puerta del Sol, donde hay un grupo tocando rumba, y según me acercaba creí que estaban haciendo una versión del tema. No lo era, pero pensé que no era mala idea", justifica.

Junto a "Cuarentena sin ti" fue una de las últimas canciones en incorporarse al largo repertorio de este álbum que, como aquel al debe nombre y que fue considerado el mejor disco de 2008 por la revista Rockdelux, vuelve a durar una hora para hablar "del amor perverso o del amor pervertido, un poco extraño".

"No tuve título ni concepto de qué estaba haciendo hasta que no tuve 5 o 6 canciones; ahí encontré el punto de apoyo o palanca a partir del cual el resto del álbum empezó a caer solo y todo cobró sentido", cuenta Crepúsculo, que acaba este trabajo con el tema que todo lo empezó, "El imperio de la realidad".

Mientras "Supercrepus" fue parido del tiro´n, en una habitacio´n muy pequen~a pero con mucha luz, en un piso del Raval de Barcelona, esta segunda parte ha sido fruto de un proceso de unos dos años de coordinación desde Madrid, donde reside desde hace tiempo, de nuevo con Sergio Pérez como productor, además de Alberto Martínez del Río a las guitarras y Marc López a la batería.

"La música es algo muy inmediato, pero a las letras las he dado muchas vueltas. El disco de 2008 fue cuestión de grabar fuera como fuera y en estos años igual he querido mejorar, como una responsabilidad con lo que hacía. Quizás por ello un disco como 'Supercrepus' no fuese posible ahora", dice, orgulloso en cualquier cosa de aquella obra que acaba de publicarse en formato vinilo.

Pese al parón de la música en vivo, Joe Crepúsculo tiene dos fechas cerradas para presentar junto a una banda (algo inédito en él) este nuevo álbum: el 24 de noviembre en el Teatro Calderón de Madrid y el 28 de ese mes en el Castillo de Montjuic de Barcelona.

Javier Herrero