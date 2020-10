Victorino Martín: Las palabras de Uribes son un "atropello legal y cultural"

Madrid, 19 oct (EFE).- El ganadero Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia (FTL), ha enviado una carta abierta al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, calificando de "atropello legal y cultural" sus declaraciones en las que ha rechazado fomentar la tauromaquia.

En la carta, Martín lamenta las "desafortunadas palabras" de Rodríguez Uribes hoy en el diario El Mundo respondiendo a preguntas de distintos personajes de la cultura, en las que, en alusión a la interpelación del matador de toros Pablo Aguado, el ministro ha asegurado que no debe recomendar ir a los toros y sí al teatro porque es "pacífico".

El ganadero añade que no se explica que "una persona indudablemente moderada e inteligente pueda decir tales cosas. Porque hay en sus afirmaciones un atropello legal y cultural, que normalmente debería poner en cuestión su idoneidad para la dignidad que ostenta".

"Desde el punto de vista legal -insiste el ganadero- me imagino que no le tengo que explicar que por supuesto que usted debe alentar la tauromaquia. Es la propia ley la que expresamente lo dice, haciendo mención al principio constitucional de conservación y promoción de nuestro patrimonio por parte de los poderes públicos".

Victorino Martín considera también que "la Constitución no distingue entre cultura que se considere pacífica y cultura que no se considere pacífica, esas son etiquetas valorativas que pueden servir en un plano personal, pero no en un plano jurídico, que es en el único en el que debe moverse un Ministerio".

El presidente de la Fundación del Toro de Lidia, en la que están representados todos los estamentos del sector para trabajar en su defensa, hace también otras consideraciones al respecto de las declaraciones de Uribes, entre ellas que "la tauromaquia es la expresión cultural más característica de nuestro país y como tal debería ser tratada".

"Si desde el punto de vista legal es insostenible defender que solo se puede promover una cultura pacífica, desde el punto de vista estrictamente cultural el caso es quizás más escandaloso todavía", asegura Victorino Martín, que añade que "el hecho de que el Ministerio de Cultura lidere en España la cultura de la cancelación le parece algo peligrosísimo (...), una senda que nos lleva inevitablemente a la censura y que un ministro democrático no debería transitar".

Para finalizar, pide a Uribes que "reconsidere sus palabras", porque tiene la obligación de conservar y promover la tauromaquia como una de las expresiones culturales de este país. "Promover significa alentar a la gente a ir a los toros, por supuesto, más allá de sus valoraciones personales. No haga dejación de funciones, y promueva y defienda la tauromaquia como es su obligación", afirma.