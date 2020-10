Arrimadas replica Abascal que no es alternativa echar de menos al franquismo

Madrid, 21 oct (EFE).- La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha respondido al líder de Vox, Santiago Abascal, que no es alternativa ni él ni su proyecto al Gobierno de Pedro Sánchez: "no es alternativa responder a los ataques al rey echando de menos al franquismo, ni el antieuropeismo" y no hacer nada ante la pandemia.