Cornet: "Los deportistas irán a Tokio familiarizados con las medidas anticovid"

Madrid, 24 oct (EFE).- Los Juegos Olímpicos de Tokio serán "atípicos, pero unos Juegos en condiciones", y el progresivo retorno de las competiciones permitirá a los deportistas llegar "no solo mentalizados, sino también familiarizados" con las nuevas medidas de seguridad, "que no tienen por qué afectarles" en su rendimiento en la competición.

Esta es la opinión del jefe de misión del equipo español, Cayetano Cornet, que tras una reciente reunión con el COI está "ilusionado" de ver que la maquinaria de los Juegos aplazados a 2021 vuelve a activarse, con detalles como, por ejemplo, la reapertura del proceso de acreditación.

"No es que tuviera ninguna duda de que los Juegos saldrían adelante", dijo, "pero disponer de información de última hora te permite conocer nuevos detalles y trasladar a las federaciones más datos".

A la vista de lo explicado en las reuniones con los jefes de misión, Cornet indicó que el COI maneja varios "escenarios posibles" de Juegos y, entre ellos, dos cuya preparación tiene más avanzada: "un escenario 'ideal'", en el que la pandemia de coronavirus estaría controlada y los Juegos de Tokio serían similares a los de cualquier anterior edición; y "un escenario 'básico', con el que más se trabaja", en el que los Juegos se disputarían "en convivencia con el virus".

"En cuanto se profundiza, se ve que hay muchísimos aspectos por definir porque hay que tener en cuenta multitud de detalles. Pero la intención es que los Juegos sean lo más parecido posible a lo que siempre han sido, con el añadido de las medidas de seguridad", explicó el exatleta, jefe de misión de los equipos olímpicos españoles desde 2006.

Las pruebas de detección del virus antes de viajar a Tokio y al llegar a Japón, los traslados siempre controlados o las medidas extra de seguridad en los entrenamientos son prácticas, dijo Cornet, con las que los deportistas deben contar.

"Tengo la tranquilidad de ver cómo están trabajando en Japón. Serán unos Juegos atípicos, pero unos Juegos en condiciones. Cuando se conozcan las circunstancias concretas hay que transmitírselas muy bien a los deportistas, que son los principales protagonistas, para que todos entiendan bien la situación. Deben tener flexibilidad", advirtió, "y saber que en esta ocasión tendrá que ser así".

"Que nadie entienda", incidió Cornet, "que las medidas de seguridad pueden ir en perjuicio de los deportistas, que les pueden afectar. Pero tienen que llegar mentalizados de que no será lo de siempre".

La vuelta de los torneos clasificatorios para los Juegos, sobre todo a partir del año 2021, permitirá a los deportistas acostumbrarse a competir en las condiciones ya sabidas para evitar la propagación de la covid-19.

"Por eso, cuando lleguen a Tokio estarán no solo mentalizados, sino también familiarizados con ellas. No les extrañarán tanto. Es importante llegar con esa capacidad de adaptarse", indicó.

A los deportistas, tan meticulosos también en su preparación mental de la competición, les ayudará "conocer las normas con antelación para evitar sorpresas y trabajar en la adaptación, igual que trabajan en la adaptación al cambio horario".

Cornet indicó que a los comités olímpicos nacionales les toca ahora asimismo "ser flexibles y saber que hay cosas que no podrán organizarse hasta última hora, cuando se tenga información definitiva sobre la situación".

Un asunto pendiente de resolver es si se mantienen los campamentos de entrenamiento que muchas federaciones iban a hacer en distintas prefecturas de Japón en las semanas previas a los Juegos, para adaptarse al horario y al clima. "Las condiciones de llegada a Tokio no serían las mismas si un equipo viaja desde el extranjero o desde el mismo país", apuntó Cornet.

Igualmente, dijo, los organizadores deben concretar cómo garantizar la seguridad de los acreditados que no duermen en la Villa Olímpica, todo ese personal imprescindible para los Juegos -jueces, federativos, auxiliares...- con los que no se puede hacer una 'burbuja' "y que se supone que tienen más riesgo de contacto social" que los deportistas.

Aunque el COI desveló este mes una serie de medidas encaminadas a reducir gastos para compensar los sobrecostes del aplazamiento, el jefe de misión indicó que la delegación del Comité Olímpico Español (COE) no se verá afectada en cuanto a una reducción de sus integrantes: "El número total de acreditados, incluidos oficiales, sale del número de deportistas clasificados y esta regla en principio no varía. No tiene por qué afectarnos".

A día de hoy España tiene ya aseguradas 204 plazas (133 hombres y 71 mujeres), incluyendo 22 mínimas de atletismo.

Cornet mostró su admiración por "el esfuerzo" que han hecho los organizadores japoneses para adaptarse a las nuevas circunstancias. "No es fácil tener el 95 % del trabajo hecho y tener que afrontar estos cambios".

"Hay que ser muy conscientes del esfuerzo que supone reaccionar y buscar las medidas para organizar los Juegos y hacerlo en las mejores condiciones y con la máxima seguridad. Es un trabajo increíble", subrayó.