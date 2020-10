Siemens Gamesa, la otra lucha contra el declive de Ferrolterra (A Coruña)

As Somozas (A Coruña), 24 oct (EFE).- Mientras a la orilla del mar los astilleros vuelven a clamar por falta de encargos, en el interior de la extensa comarca de Ferrolterra se libra otra batalla no menos crucial, la de la lucha por la subsistencia de Siemens Gamesa en As Somozas.