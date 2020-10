La obra completa de Derek Jarman se verá por primera vez en España

Madrid, 26 oct (EFE).- El Museo Reina Sofía y Filmoteca Española dedican un ciclo retrospectivo al artista Derek Jarman (Middlesex,1942- Londres, 1994) que se podrá ver del 3 de noviembre al 28 de diciembre en ambas sedes.

Se trata de la retrospectiva más completa hasta el momento sobre el cineasta, poeta, escenógrafo y activista histórico por los derechos homosexuales, en la que además de sus largometrajes se podrá disfrutar, por primera vez en España, de sus videoclips, super-8 y otros experimentos teatrales, informa este lunes el museo en nota de prensa.

Un programa que tiene a James Makay, productor y amigo de Jarman, como comisario y que consta de tres bloques, el primero de los cuales arranca con la proyección de "Blue" (1993), definida como "una de las películas más sobrecogedoras de nuestro tiempo".

En la segunda sesión se proyectarán todos los largometrajes de ficción de Jarman y finalmente se podrá ver el cine experimental en Super-8, 16mm, sus videoclips musicales y sus películas collage, como "The Garden" o "The Last England".

La restrospectiva se cierra con la proyección del documental "Derek" (2008), el homenaje del artista Isaac Julien al artista multidisciplinar británico.

Derek Jarman siempre apeló en su trabajo a la vida y apostó por la belleza y la diferencia en unos tiempos de intensa discriminación hacia los homosexuales, mezclando escritura y cine en una obra que no se puede interpretar sin referirse al movimiento queer y al punk británico.

También es consecuencia de su tiempo, al estar habitada por toda la escena musical, artística y cultural underground del Londres de principios de los 70 y hasta su muerte en los años 90.

El ciclo de Derek Jarman forma parte del proyecto conjunto que en 2016 inició el Museo Reina Sofía y Filmoteca Española para dar visibilidad a retrospectivas "exhaustivas", como ya ha sucedido con los ciclos dedicados a Jean-Marie Straub, Dziga Vertov o Wang Bing.

Tras su paso por Madrid, el ciclo iniciará una gira por las distintas filmotecas españolas, a la vez que se podrá ver en plataformas digitales como Filmin.