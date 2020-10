Convocadas protestas contra Francia en Turquía, por las caricaturas de Mahoma

Estambul, 27 oct (EFE).- Los ciudadanos turcos están convocados este martes en todas las provincias de Turquía para protestar contra Francia por el uso de las caricaturas del profeta del islám Mahoma, a pesar de que el país euroasiático se encuentra en medio de una aceleración exponencial de la propagación del coronavirus.

Las manifestaciones han sido convocadas por la Confederación de sindicatos de funcionarios públicos Memur-Sen, una entidad cercana al gobernante e islamista Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente turco, Rece Tayyip Erdogan.

"Al mostrar caricaturas que insultan a nuestro profeta en edificios públicos de Francia se intensifica la islamofobia y en un juego de sucias ambiciones políticas", reza la convocatoria de la protesta.

Las tensiones diplomáticas entre Ankara y París se han intensificado tras el asesinato del profesor Samuel Paty, que había mostrado las caricaturas de Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión.

Las protestas se producen un día después de que el presidente turco instara a boicotear productos franceses por las medidas supuestamente antiislamistas en Francia.

"Ya que allí han pedido no comprar bienes turcos, yo hago un llamamiento a mi pueblo: no compréis bienes franceses", dijo Erdogan, pese a que no consta un boicot contra productos turcos en Francia.

Miembros del AKP y medios de comunicación cercanos al gobierno publicaron llamamientos al boicot en redes sociales que incluyen una lista de un centenar de firmas y empresas francesas.

Durante el pasado fin de semana se han producido pequeñas protestas contra Francia en Estambul, pese a que las autoridades prohibieron desde septiembre las concentraciones como medida para reducir los contagios de coronavirus.

Durante las últimas semanas, el número de casos de COVID-19 ha aumentado de forma exponencial en varias zonas del país, con un incremento del 50 % en algunas provincias, según datos del Ministerio de Salud.

Las autoridades registraron el lunes 75 fallecidos y 2.198 nuevos contagios, una cifra que sin embargo no incluye a los pacientes sin síntomas (que suelen ser mayoría), según ha revelado el Gobierno turco.

El colegio de médicos (TTB) cree que el número de casos diarios podría ser veinte veces mayor que las cifras oficiales.