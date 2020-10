Dani Martín y C. Tangana alcanzan el número 1 en España

Madrid, 27 oct (EFE).- Dani Martín y C. Tangana se han coronado como números 1 de la música en España en la última semana gracias al disco "Lo que me dé la gana" en el caso del primero y del sencillo "Demasiadas mujeres" en el del segundo, según los datos del 16 de octubre al 22 de octubre que ha publicado Promusicae.

La lista de los 100 discos de mayor éxito en ventas y reproducciones durante ese período arroja otra sorpresa, la de la reentrada de "La dirección de tu suerte" de Miriam Rodríguez directamente al número 2, por delante de "ENOC" de Ozuna, que baja al tercer lugar.

Entre los diez primeros puestos aún hay espacio para dos novedades más. Una es "Darle la vuelta" de La Pegatina, que aterriza de manera directa en el número 5, uno por detrás de "Emmanuel" de Anuel AA y uno por delante del que fuera la medalla de oro la semana anterior, "Con los pies en el suelo" de Cepeda.

"Los favoritos 2" de Arcángel, el cantante neoyorquino de reguetón (no confundir con el intérprete de flamenco), es la última novedad del "top 10" y se cuela en el noveno lugar, detrás de "Papi Juancho" de Maluma (7º) y "El regreso de ABBA" de Sidonie (8º) y antes de "YHLQMDLG" de Bad Bunny (10º).

Fuera de las posiciones de honor, cabe destacar el undécimo lugar de la reedición expandida del histórico y aclamado "Wildflowers" de Tom Petty, tal y como el compositor e intérprete estadounidense hubiese querido publicarlo en su momento.

Asimismo, "Funk Experience" de R de Rumba & Porcel debuta en el decimonoveno puesto, el último directo del grupo Eagles ("Live From The Forum MMXVIII") lo hace en el vigésimo tercero y "Serpetine Prison" de Matt Berninger, el disco en solitario del vocalista de The National, lo ha hecho en el vigésimo noveno.

En la lista de sencillos de mayor éxito cabe insistir en el mérito del número 1 de C. Tangana con "Demasiadas mujeres", el segundo cosechado por el autor de "Mala mujer" en esta clasificación, pues ha logrado destronar al rey aparentemente inamovible de las últimas semanas, "Hawai" de Maluma.

Su tema, que en la lista previa debutó en el número 2, se coloca así por delante del colombiano y también de "La Nota" de Manuel Turizo, Rauw Alejandro y Mike Towers, que sube al podio a costa de "Despeinada" de Ozuna y Camilo.