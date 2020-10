María Galiana, 20 años después de "Solas": "Mi vida personal no cambió nada"

Valladolid, 27 oct (EFE).- La actriz María Galiana (Sevilla, 1935) ha confesado este martes en Valladolid que su vida personal "no cambió nada" tras el éxito de la película "Solas" (1999), dirigida por Benito Zambrano y galardonada con cinco Premios Goya, entre ellos el de mejor actriz de reparto para esta conocida intérprete.

"Eso es agua pasada. Mi vida personal no cambió nada, sigue siendo la misma. Yo no he salido de una forma de vida a otra, sigo viviendo como siempre", ha afirmado durante una mesa redonda que ha compartido con los directores Julio Medem y Gracia Querejeta, y el actor Javier Cámara, antes de recoger cada uno de ellos una Espiga de Honor como homenaje del festival de cine de Valladolid.

Galiana, quien desde 2001 encarna al personaje de Herminia en la serie "Cuéntame cómo pasó" (TVE), ha reconocido que es "bastante independiente" y que vive sola desde que su marido falleció hace doce años.

Tras veinticuatro películas, la aparición en una decena de series y otras tantas obras de teatro, ha rechazado que ser actriz signifique "entrar en un mundo fantasioso y diferente", lo conocido como "farándula" y que, según ella, no ha ocurrido en su caso.

"No me aburro nunca. No me molesta el confinamiento. Leo, escucho música y veo cine", ha relacionado sobre su día a día quien obtuvo la Medalla de Andalucía en 2000.

Entre otras distinciones, ha sido nombrada Hija Predilecta de Andalucía, ha recibido el premio a mejor actriz del Círculo de Escritores Cinematográficos, también por su actuación en "Solas", y ha obtenido el Premio Iris en categoría de mejor interpretación femenina de reparto por su papel en "Cuéntame cómo pasó".

"Seguramente los que están aquí no han visto las películas que yo he visto durante el confinamiento", ha bromeado Galiana durante el encuentro en referencia a su pasión por la gran pantalla.