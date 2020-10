Bautista: "Pensé que quizás sería el final de mi carrera"

Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El piloto español de Honda HRC Álvaro Bautista desveló en una entrevista los complicados momentos que vivió a su llegada a la escudería del ala dorada en el mundial de Superbikes 2020.

Después de haber luchado codo con codo con el británico Jonathan Rea por el título de World SBK, Bautista vivió una marejada de dudas tras abandonar Ducati. Tras terminar la temporada en Estoril, así valoró sus primeros pasos con la Honda.

"Hablando sinceramente, la primera vez que probé la moto pensé '¡Mierda, es imposible de pilotar!'", aseguró el talaverano para luego añadir: "No me gustaba nada durante los test invernales, ¡nada! Llegué a pensar 'Pero, ¿qué hago aquí?'. Después empezamos a trabajar, pero en enero y febrero me costó muchísimo".

A ello se unió que su compañero de equipo, el británico Leon Haslam, parecía tener mejores sensaciones sobre la moto. La situación acabó relegando a Bautista a un segundo plano.

"Para mí era un desastre. Pensé que quizás sería el final de mi carrera. Estaba súper preocupado antes del inicio de la temporada", confesó Bautista en declaraciones que recoge Motorsport.

Tras un periplo por el desierto, el de Talavera de la Reina pareció encontrar brotes verdes. Poco a poco comenzó a adaptarse y a llegar a pelear con los de arriba. Sus bazas fueron los ajustes en centralita y la electrónica.

"En Japón habían trabajado con la electrónica, con la entrega de potencia, que fue lo que pedimos después de Australia. Afortunadamente, logramos dar un paso adelante y empezamos a tener confianza", narra el propio campeón de 125cc en 2006.

Pese a los altibajos, Bautista poco a poco fue creciendo con la Honda. Consiguió subir al podio en la segunda carrera de Aragón. Una situación impensable para él poco tiempo atrás.

"En Aragón vi que podía luchar por el podio, pero fui por encima del límite. Cada vez que intentaba estar cerca del límite, me caía. Ahora estoy convencido de que este proyecto puede llevarnos a un buen lugar, pero al comienzo estaba preocupado", concluyó Bautista. EFE

slls/og