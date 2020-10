Un documental recuerda a Marcos Ana, la poesía militante

Valladolid, 28 oct (EFE).- Marcos Macarro y Ana Castillo fueron los padres de Marcos Ana (1920-2016), el poeta clandestino que firmó con los nombres de pila de sus progenitores para evadir la censura y honrar a quienes le trajeron al mundo, justo lo que ha hecho ahora su hijo en "Marcos y Vida", un documental estrenado en la Seminci.

Militante, soldado, preso, poeta y político son algunas de las facetas que amalgamó en su ajetreada vida quien ha pasado a la historia como el preso que más tiempo permaneció en las cárceles franquistas, entre 1939 y 1961, pero por encima de todo fue el padre de Marcos Macarro Sender, el hijo que le celebra con esta película.

"Cuento la vida de mis padres y cada uno que saque sus conclusiones, sus verdades", ha explicado este miércoles en una entrevista con la Agencia Efe Marcos Macarro Sender, quien ha reconstruido la vida de un luchador condenado a muerte por participar presuntamente en los asesinatos de tres personas al inicio de la Guerra Civil (1936-1939).

Por un defecto de forma la primera sentencia a muerte fue anulada, pero más tarde fue sentenciado de nuevo a una pena capital posteriormente conmutada por treinta años de cárcel porque era menor de edad cuando, según los tribunales franquistas, participó en esos delitos de sangre.

Vida Sender, la esposa del preso, es el hilo conductor de este largometraje proyectado en la sección DOC España del festival de Valladolid, a través de una serie de conversaciones mantenidas con su hijo y dificultada por la enfermedad de alzheimer que padeció hasta su reciente fallecimiento, hace unos días.

"En cierto modo, juego un poco con los olvidos de mi madre que pongo en relación con los 'olvidos' de la historia porque, desgraciadamente, hay mucha gente que desconoce hoy esa parte. Es la realidad", ha lamentado este operador de cámara y director de fotografía.

Ha querido hacer una película sobre sus padres, "una asignatura pendiente" personal, pero no ha podido evitar la estela "de lo que se llama ahora Memoria Histórica" porque "la historia de mi padre está muy relacionada con ella", ha añadido.

Hijo de unos jornaleros de San Vicente, una pedanía del municipio salmantino de Alconada, Marcos Ana se afilió a los 16 años a las Juventudes Socialistas y al inicio de la Guerra Civil, siendo menor de edad, se alistó en el Batallón de Milicias "Libertad" para luchar en el frente de Peguerinos (Ávila), en la Sierra de Guadarrama.

Tras afiliarse al PCE y pasar la guerra como comisario e instructor político, no pudo embarcar en Alicante para huir de España en 1939 y fue recluido en el campo de Albatera, de donde se escapó antes de ser detenido e iniciar en la cárcel madrileña de Porlier un peregrinaje de 22 años en las prisiones de Alcalá de Henares (dos meses), de Ocaña (dos años) y de Burgos (dieciséis años).

"La tierra no es redonda:/ es un patio cuadrado/ donde los hombres giran/ bajo un cielo de estaño", escribió Marcos Ana en uno de sus poemas ("Mi corazón es patio") sobre el agobio de la reclusión, la ausencia de horizontes que marcaron su vida en libertad con una serie de manías.

"En su momento me llamó mucho la atención, pero no pude grabarlo, los tic que tenía: todos los días se hacía la cama nada más levantarse. Era incapaz de quedarse quieto, siempre iba de un lado para otro y en el Metro siempre iba yendo viniendo, no paraba", recuerda su hijo, nacido en París (1965) cuando su padre recobró la libertad (1961) gracias al decreto por el que Franco prescribía todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939.

En París conoció a Vida Sender, hija de unos anarquistas aragoneses, y fundó el Centro Internacional de Solidaridad con España (CISE), y de regreso a España, tras la muerte del dictador, encabezó la lista del PCE en las elecciones generales de 1977 por Burgos, la ciudad donde pasó más tiempo en la cárcel.

"Mi madre ha sido la persona más humilde que he conocido en mi vida y extremadamente valiente, con un gran amor por su país y sus gentes. Pasó toda su vida en Francia y siempre se ha sentido española", ha resumido sobre la otra gran protagonista del documental. Roberto Jiménez

