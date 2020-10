Nishikori se retira el resto de la temporada por su lesión en el hombro

Tokio, 29 oct (EFE).- El tenista japonés Kei Nishikori anunció este jueves que se retira de lo que queda de temporada porque la lesión que sufrió en el hombro derecho durante el reciente Roland Garros todavía le causa molestias y quiere recuperarse al 100 %.

"He decidido terminar mi año", escribió Nishikori en un mensaje compartido en su aplicación oficial japonesa, en el que explicó: "Mi hombro todavía me molesta un poco, así que he decidido saltarme París y Sofía y concentrarme en 2021. Este año que se avecina es importante. Gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos pronto".

El deportista nipón, de 30 años, sufrió una lesión en el hombro derecho en su derrota en cinco sets en la segunda ronda del Abierto de Francia ante el italiano Stefano Travaglia.

El número 37 de la clasificación mundial de la ATP, que se sometió a una operación en el codo derecho en octubre de 2019, había vuelto a las chanchas en septiembre en el Torneo de Kitzbühel australiano tras dar positivo en COVID-19 en agosto, lo que le dejó fuera del Masters de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos.

"Estoy emocionado de estar de vuelta en la cancha, pero también tengo que asegurarme de estar al 100 % cuando juego. Volver después de una cirugía de codo no fue fácil y tuve algunos altibajos como esperaba", dijo Nishikori en su mensaje, recogido por la agencia de noticias japonesa Kyodo.