Anne Hathaway monta un aquelarre en la cartelera de Halloween

Madrid, 29 oct (EFE).- Anne Hathaway en la nueva adaptación de "Las Brujas" basada en la novela de Roald Dahl lidera una cartelera contagiada por el terror de Halloween con otras propuestas de género como "Jóvenes y brujas" o la española "El cerro de los dioses".

Para los que no quieren pasar miedo, una nueva versión de "Emma" de Jane Austen dirigida por Autumn de Wilde y protagonizada por Anya Taylor-Joy, la sugerente mirada del gallego Lois Patiño en "Lúa Vermella" o una comedia de Cesc Gay con Javier Cámara, "Sentimental".

"ANNE HATHAWAY", UNA BRUJA CON GLAMUR Y HUMOR NEGRO

El director de "Forrest Gump" y "Regreso al futuro", Robert Zemeckis, está al mando de esta nueva adaptación de la novela de Roald Dahl "Las Brujas", que en 1990 ya llevó a la pantalla Nicolas Roeg con Anjelica Houston al frente.

Anne Hathaway toma el relevo a Houston, junto a Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth y Chris Rock, en esta aventura de fantasía sobre un pequeño huérfano y su abuela que tienen extraños encuentros con unas brujas tan glamurosas como diabólicas.

"JÓVENES Y BRUJAS" VUELVE CON EL SELLO BLUMHOUSE

Secuela de la película de los 90 que narraba los experimentos de brujería de un grupo de adolescentes de instituto. La productora de Jason Blum, Blumhouse, responsable de éxitos recientes de terror como "Déjame salir", "Insidious" o "Paranormal activity" está detrás del proyecto.

Escrita y dirigida por Zoe Lister-Jones, la película cuenta en su reparto principal con Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna y Nicholas Galitzine, junto a Michelle Monaghan y David Duchovny.

ANYA TAYLOR-JOY ES "EMMA" EN UNA NUEVA ADAPTACIÓN DE JANE AUSTEN

Autumn de Wilde, fotógrafa y realizadora de videoclips de Florence and The Machine, The Lemon Twigs o The Decemberists, debuta en la dirección de largometrajes con esta adaptación de "Emma", la comedia de Jane Austen sobre el amor y la felicidad.

Anya Taylor-Joy es la protagonista de esta brillante sátira sobre las clases sociales y lo difícil que puede ser dejar atrás la adolescencia y afrontar los retos de la vida adulta.

"EL CERRO DE LOS DIOSES", TERROR RURAL EN CASTILLA LA MANCHA

Entre la comedia, el terror y con multitud de 'cameos' famosos -Isabel Coixet, Raúl Arévalo, José Corbacho, Macarena Gómez, etc.- esta opera prima de Daniel M.Caneiro protagonizada por Paula Muñoz, Jaume Ulled e Itziar Castro adopta la forma de un falso documental para descubrir la leyenda que hay detrás la celebración de La Siega en Fuentelsaz del Campo.

Paula, directora de documentales, investiga a un 'influencer', una actriz y un director de cine de autor que han sido invitados a una celebración en un pequeño pueblo de Castilla la Mancha con la intención de ofrecer sus almas a un antiguo Dios a cambio de fama y éxito.

"SHE DIES TOMORROW", TERROR PSICOLÓGICO PREMIADO EN SITGES

El segundo largometraje de Amy Seimetz, premio Jurat Carnet Jove a la mejor película en el Festival de Sitges, es un espeluznante cuento de terror que explora nuestro miedo primario a la muerte y cómo éste se puede esparcir como un virus.

Protagonizada por Kate Lyn Sheil ("House of Cards"), la trama arranca con un mal presentimiento: Amy está convencida de que va a morir mañana. Cuando se lo cuenta a su amiga Jane, ésta trata de quitarle la idea de la cabeza, pero poco después ella empieza a tener esa misma sensación.

"LÚA VERMELLA", CINE GALLEGO POÉTICO Y NATURALISTA

Con su opera prima, "Costa da morte", Lois Patiño recorrió el mundo de festival en festival como exponente del Nuevo Cine Gallego, poético, pausado y naturalista.

En su nueva película, "Lúa Vermella", presentada en la pasada Berlinale, se adentra en la Galicia del mar, en su dimensión física e imaginaria, donde realidad y leyenda se funden, para contar la historia de O Rubio de Camelle, un buzo que rescató más de 40 cadáveres de náufragos.

"SENTIMENTAL", UNA COMEDIA DEL TEATRO A LA PANTALLA

El catalán Cesc Gay ha adaptado su propia obra teatral "Los vecinos de arriba", con Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto San Juan y la argentina Griselda Siciliani en los papeles protagonistas de esta comedia.

Julio (Javier Cámara) y Ana (Griselda Siciliani), una pareja desgastada por más de 15 años de convivencia, invitan a su casa a los vecinos de arriba, Salva (Alberto San Juan) y Laura (Belén Cuesta), una pareja más joven que ellos, amable y simpática, pero cuyos "ruidos" al hacer el amor se han convertido en una molestia.

EL GALDÓS MÁS DESCONOCIDO, EN SU BICENTENARIO

Dramaturgo, editor, pianista, político o eterno candidato al Premio Nobel, Benito Pérez Galdós es uno de los escritores de habla hispana más importante de todos los tiempos, autor de clásicos como "Los episodios nacionales", "Fortunata y Jacinta" o "Misericordia".

Con motivo de su bicentenario el director Miguel Ángel Calvo Buttini presenta el documental "El siglo de Galdós", que se asoma a aspectos desconocidos de su personalidad a través de sus cartas, ilustraciones o entrevistas, además de testimonios de Almudena Grandes, Ana Belén, Germán Gullón o Santiago Muñoz Machado.

Marisa Montiel