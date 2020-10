"¡Qué te pasa bigote!", el reclamo de Maradona a Ricardo Fontana en 1989

La Paz, 29 oct (EFE).- El exdefensa de la selección de Bolivia Ricardo Fontana recuerda como si hubiera sido hoy un duelo con la de Argentina en la Copa América de 1989 jugada en Brasil en el que tuvo varios roces con Diego Maradona.

El partido, jugado un 10 de julio en el estadio Serra Dourada de Goiania, ponía fin a la actividad del grupo que completaban las selecciones de Uruguay, Chile y Ecuador.

Con muchas fricciones transcurrió el partido entre la Albiceleste y la Verde pero sin complejos los bolivianos celebraron el final sin goles.

El resultado dejó a Argentina en la cima con 6 puntos y a Bolivia como colista con 2.

"Maradona venía de ser campeón del mundo en México, en 1986, era el hombre del momento a nivel mundial", dijo a Efe el exdefensor nacido hace 70 años en la ciudad argentina de Córdoba y nacionalizado boliviano.

El duelo de Bolivia y Argentina llegaba en la última jornada en la que Chile derrotó a Ecuador por 2-1 en el mismo escenario.

Uruguay, Chile y Ecuador protagonizaron al final un empate a 4 puntos en tiempos en que las victorias concedían dos y no tres puntos.

'El Tano' Fontana, quien actualmente ejerce como entrenador, echó raíces en Bolivia y en aquella ocasión reforzó la Verde con casi 40 años de edad.

Fontana relató que junto a su compañero en defensa Eligio Martínez habían hablado de cómo marcar a Maradona y a figuras como Claudio Canigia y Néstor Gorosito.

El plan consistía también en alternar las marcas en caso de que 'el Pelusa' llegara a burlar a alguno de ellos.

"Le fui fuerte dos veces", reconoció Fontana sobre la presión que debió ejercer sobre Maradona.

La primera carga del defensa boliviano, que se distinguía por lucir un bigote tupido, arrancó una mirada de enojo del astro argentino.

Y en la segunda jugada al límite del reglamento desató de los labios del diez argentino un airado reclamo: "¡Qué te pasa bigote!".

Y a continuación, una provocación: "¡Quién te crees!".

"¿Qué íbamos a hacer? No porque sea Maradona le íbamos a dejar que pase y nos haga un par de goles", explicó Fontana que, a pesar de los más de 30 años pasados desde ese encuentro, se siente como un vencedor.

"Si alguna vez le pegué una patadita, no creo que él se acuerde porque debió haber recibido tantas patadas, no se va a acordar de mí. Pero si se acuerda, que me disculpe", declaró sonriendo Fontana, dirigiéndose a Maradona, quien este 30 de octubre cumplirá 60 años de vida.

Maradona tiene diez años menos que Fontana, nacido también en octubre, un día 17 de 1950.

Con buen humor el boliviano de origen argentino recordó que octubre es el mes de importantes futbolistas.

"Octubre es un mes en el hay jugadores buenos, sobre todo Maradona y Pelé", que cumplió 80 años el día 23.

A su compatriota célebre, Fontana le envió un cariñoso mensaje de cumpleaños.