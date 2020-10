Un Halloween diferente, sin que falte humor y terror

Madrid, 30 oct (EFE).- Aún no sabemos con qué nos sorprenderá este año la modelo y presentadora Heidi Klum, la reina del disfraz en Halloween, pero aunque la celebración no permita fiestas y aglomeraciones, la noche más oscura del año se puede seguir celebrando con maquillajes y mascarillas terroríficos y fantasmales.

Desde hace días, Heidi Klum llena sus redes sociales con ideas para realizar máscaras, imágenes con las que comienza la cuenta atrás para la noche de Halloween y abanderando una bonita iniciativa solidaria "Héroes que ayudan a héroes".

Aunque recuerda que no pueden reunirse como otros años, apoya los esfuerzos de la organización sin ánimo de lucro Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que lucha contra el sida infantil y ahora contra la covid-19.

Siguiendo la tradición, la actriz Halle Berry tiene decorado el porche de su casa con calabazas con el nombre de sus hijos Maceo y Nahla, un ejemplo que ha seguido Reese Witherspoon, que junto a su hijo pequeño de ocho años, Tenn, se ha puesto manos a la obra para decorar también su entrada.

La pandemia no ha conseguido recortar el humor y el terror de una noche plagada de zombis, fantasmas o aquelarres. El maquillaje se presenta como el mejor complemento del disfraz aunque las mascarillas ayudan también a crear una imagen terrorífica, en la que los ojos se convierten en protagonistas exaltados.

Aprovechando el lanzamiento de su nueva colección de cosméticos, Kylie Jenner posa con un ceñido vestido de leopardo, afiladas uñas y profundos rasguños en su pómulo izquierdo, para demostrar todo lo que es posible hacer con ellos.

Si bien en años anteriores había una clasificación de los disfraces más demandados, lo cierto es que, a día de hoy, son las mascarillas el accesorio que le ha sustituido. Complementos decorados terroríficamente para la ocasión para amedrentar de lejos durante los paseos.

Según el portal Clasf.es, entre las mascarillas más solicitadas está la del alien que atacó a la teniente Ripley en la histórica saga cinematográfica, aunque tampoco se queda atrás la que dibuja la sonrisa maléfica del Joker o la estremecedora que los médicos colocaban a Hannibal Lecter para que no mordiera a sus víctimas en "The Silence of the Lambs" ("El silencio de los corderos").

Para combinar con todo tipo de vestuario también hay mascarillas menos vinculadas a personajes de cine de terror como las que propone Vistaprint, dibujadas con dientes de calabaza, telarañas o esqueleto.

Los más perezosos para lucir un disfraz tienen en la aplicación Snapchat un amigo para siempre para celebrar virtualmente esta fiesta, con los disfraces que incorpora, que también están pensados para mascotas. Un traje de zombi, de hechicera o de calabaza rosa son algunas de las opciones disponibles.

La calabaza es la reina de la cocina, de los disfraces y de la decoración, pero también de la cosmética. Se puede disfrutar este Halloween con un merecido culto al cuerpo con mascarillas faciales de calabaza.

Esta hortaliza presente en la dieta tiene grandes propiedades antioxidantes y purificantes y es un elemento detoxificante para la piel, según explican desde el laboratorio de la firma griega Apivita, pues las enzimas de calabaza exfolian con "suavidad eliminando la suciedad y las células muertas" del rostro.

Beneficios en los que incide el doctor Pedro Catalá, cosmetólogo y fundador de Twelve Beauty, ya que asegura que el poder de la calabaza está en sus semillas ricas en nutrientes.

“La pulpa de la calabaza ha sido siempre sido un ingrediente básico a la hora de preparar algunas mascarillas faciales caseras para hidratar la piel, suavizarla y limpiarla profundamente y es efectiva para calmar quemaduras y eliminar puntos negros", ha añadido.

Este año se presenta el Halloween más casero, pero al que no le faltarán humor, terror y calabazas.