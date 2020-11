Calvo acusa al PP de "no haber echado una mano nunca" durante la pandemia

Madrid, 03 nov (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este martes al PP de no haber echado una mano "nunca" para consensuar las medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, hasta el punto de acudir "a Europa" para "hablar mal de su país" y "desprestigiar" la democracia.

Duros reproches que Calvo ha dirigido al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, en la sesión de control de la Cámara Alta, donde además de lamentar la ausencia en el pleno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el senador ha acusado al Ejecutivo de no buscar el acuerdo, sino la "sumisión" y el "servilismo".

Con todo, Maroto ha recalcado a la vicepresidenta que la mano de su partido "sigue tendida" porque en los momentos difíciles "los políticos de altura saben ponerse de acuerdo entre distintos, aunque haya mucho ruido a un lado y a otro" y porque es preciso lograr consensos "por España y los españoles".

Una oferta que Carmen Calvo ha pasado por alto al poner todo el énfasis en recriminar la actitud del PP durante los meses que han pasado desde que comenzó la pandemia y en los que, ha recordado, se han celebrado 16 conferencias de presidentes, 100 conferencias sectoriales, seis acuerdos para el diálogo social y un acuerdo en Europa para que España sea "gran receptora" de fondos.

"Le voy a decir dónde han estado ustedes mientras este Gobierno hacía esto: en Europa, dando golpes y hablando mal de su país, desprestigiando la democracia española y no echando una mano nunca", ha enfatizado la vicepresidenta.

Y en cuanto a la ausencia de Sánchez en la sesión de control de hoy, Carmen Calvo, visiblemente indignada, le ha recordado que su antecesor del PP en la Moncloa, Mariano Rajoy, "esta Cámara apenas la pisó" mientras el actual presidente acude a ella "cada mes, como corresponde".

"Excusas ni una", ha dicho además, porque según Calvo, Pedro Sánchez es el presidente "más sometido" a control parlamentario de los últimos 10 años en el Gobierno más controlado "de toda Europa".

Javier Maroto ha polemizado además con la vicepresidenta por la actitud que Mariano Rajoy mantuvo con Sánchez cuando estaba en la oposición para pactar la ampliación del artículo 155 en Cataluña.

Según él, Rajoy se sentó desde "el minuto uno" con Pedro Sánchez para "consensuarlo todo", pero Carmen Calvo le ha asegurado que lo que ocurrió es que el líder socialista "se ofreció a echar una mano" para adoptar "una gran decisión de Estado", y ha añadido: "Lo que ustedes no hacen cuando están en la oposición".

Maroto le ha replicado que el Gobierno no hace "ni un solo intento de diálogo" con Pablo Casado, y ha atribuido el hecho de que Sánchez evite acudir al Senado bajo la excusa de un compromiso internacional que ha sido cancelado, a la aprobación de seis meses de estado de alarma sin el preciso control parlamentario.

"No buscan el consenso, buscan la sumisión, no buscan los acuerdos, quieren servilismo", ha lamentado el portavoz del PP, quien ha espetado a la vicepresidenta que ante la pandemia "la decisión difícil "no es elegir entre salvar la salud o salvar la economía" sino entre "salvar la salud y la economía también".