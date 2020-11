Los Javis, Malú y José Mota, equipo de "curiosos" en "Mask Singer"

Madrid, 4 nov (EFE).- Son mediáticos, polémicos, divertidos y, sobre todo, curiosos, y quizá de todas sus cualidades, ésta sea la única imprescindible para participar en el nuevo programa de Antena 3 "Mask Singer", un nuevo formato de entretenimiento que consiste en averiguar quién canta totalmente oculto por un disfraz.

Son Malú, que vuelve a la televisión después de dos años; Javier Ambrosi y Javier Calvo -"Los Javis"-, directores con una reputada trayectoria en comunicación, y el cómico y actor José Mota, dos veces nominado al Goya y ganador de un Ondas, "investigadores" que tendrán que deducir -y no sólo oyendo cantar al invitado- de quién se trata.

Arturo Valls, que ejercerá de presentador, ha explicado en una entrevista virtual con Efe que "Mask Singer" es un formato "diferente, arriesgado y novedoso", que le ha permitido "entrevistar a una gamba y perrear con un pulpo", lo cual le ha hecho muy feliz.

"Conecta con la curiosidad del ser humano", explica el humorista, actor y presentador, mientras a su lado, la cantante Malú, reciente madre de una niña, asegura que no solo está "emocionadísima y encantada" de participar en el programa, sino que se lo ha pasado "superbien".

Además, ha dicho que lo "loco" del formato, que "no tiene que ver con nada que se haya visto antes", le ha permitido sentirse "liberada de tener que ser jurado y pelearme con mis compañeros para llevarte al talento a tu equipo", en referencia a su trabajo en La Voz.

Dentro de los disfraces -que cubren por completo al "cantante" invitado-, caben cantantes de verdad, políticos, "campeones del mundo o premios Goyas", ha adelantado Valls, convencido de que los espectadores se "engancharán" al juego, al igual que los protagonistas, que desconocen absolutamente de quién se trata.

"Lo bien que lo han hecho, que no nos hemos enterado de nada", ha añadido riendo Javier Ambrosi, mientras Calvo agrega que "la gente va a notar que estamos jugando de verdad, y en una tele cada vez más encorsetada -considera-, poder hacer un formato libre, viviendo el momento de verdad, nos ha gustado mucho".

"De verdad queríamos investigar y de verdad, descubrir", ha dicho Calvo, junto a Ambrossi y Mota, en conversación virtual con Efe.

"Es la curiosidad humana, no lo puedes dejar de ver el día que es, y no te lo pueden contar, porque si no, te lo fastidian", considera el creador de Paquita Salas, quien ve la esencia del programa ligada a 'la vieja del visillo', uno de los populares personajes de José Mota.

"Sí, hemos sido cuatro viejas, claramente", se ríe Mota, quien ha disfrutado "la cuerda larga" que les han dado para ser libres y "abrirse por los cuatro costados" y que a él le ha permitido mostrarse como es. Además, ha desvelado que en el equipo "ha surgido chispa humorística", una "química que ocurre, o no".

Malú rubrica la frase: "Nos hemos caído muy bien, sabía que no iba a ser difícil (...), pero ellos están muy locos, y yo queriendo tratar de escuchar".

Y Mota la imita: "¡Dejar hablar!", -remeda a la cantante en la grabación de los programas-, mientras los Javis se mueren de risa, "ansias, que sois unos ansias", les acusa Mota.

"Hemos hecho un buen team, no hemos atinado mucho, pero como team, muy bien", se ríe por su parte Malú.

El formato, que tiene origen coreano, viene de EEUU; el confinamiento retrasó la grabación de los programas que finalmente se hicieron hace unas semanas con todas las garantías anti-covid.

Cada pista dirigirá hacia el personaje que está dentro del disfraz y la sorpresa, aporta Malú, es que "ni te imaginas quién puede ser esa persona, porque no te pega lo bien que canta o porque no te imaginas que se preste a un show como éste", y revela que el primer "desenmascaramiento" les dejó a todos "descolocados".

Valls recuerda que "lo divertido del formato es que es el público el que decide quien gana por lo que sea, no hace falta que cante bien, también puede ser porque tienen encanto"

Pero el verdadero premio es "el 'te lo dije', el 'tenía yo razón'", dicen a coro los Javis.

En opinión de Calvo, que ha reconocido llevarse a casa los 'piques' con su marido, "Mask Singer" es auténtica "tele evento, eso de vamos a juntarnos en casa a jugar. Hacen falta productos que ayuden a evadirse, y éste -apunta- se basa en algo que todos tenemos desde niños, la curiosidad".

Ambrosi añade que tiene "música, actuaciones, famosos que no te puedes ni imaginar -es el mejor cast de la tele, considera- y, doce máscaras increíbles".

Asimismo, explica que es "un formato que vive del momento, que no podría ir a plataforma porque tiene que tener emisión lineal en la que todo el mundo lo vea a la vez y lo pueda comentar, por que si te lo cuentan, ya no tiene gracia". A lo que Calvo remata: "'Mask Singer' viene a reventar los 'share' (datos de audiencia).

