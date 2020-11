Marta Galimany atacará el récord de España de Maratón, vigente hace 25 años

Barcelona, 6 nov (EFE).- La catalana Marta Galimany (FC Barcelona) intentará, el próximo 6 de diciembre, batir el récord de España de maratón en Valencia, una marca histórica del atletismo español que ostenta desde el 15 de octubre de 1995 la palentina Ana Isabel Alonso, con 2h.26:51.

"El que la marca no se haya mejorado en 25 años me da respeto porque, primero, es mucho mejor que la mía y, segundo, porque si en tantos año no se ha logrado batir es porque realmente es una marca difícil de batir", declaró a EFE la atleta de Valls.

En una temporada muy complicada por la pandemia de la COVID-19, Marta Galimany se ha superado en todas sus facetas. El 23 de febrero pasado, se proclamó en Sevilla campeona de España de maratón con su mejor marca personal (2h.29:02), logrando además la mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Después del estado de alarma, arrancó con fuerza, y el 28 de julio en Valls, su localidad natal, logró la mejor marca española de la historia en la prueba de una hora en pista tras recorrer 17.210 metros, superando los 16.072 de Raquel Gómez, logrado en 2018. Poco más de un mes después, el 4 de septiembre en Bruselas, mejoró esa misma marca y la estableció en 17.546 metros. Y el 17 de octubre, en el Mundial de medio maratón de Gdynia (Polonia), obtuvo su mejor marca personal (1h.11:08).

Ahora, la fondista, que el pasado 5 de octubre cumplió 35 años, y su entrenador, Jordi Toda, quieren cerrar el 2020 con un nuevo reto.

Le queda justo un mes para la cita y lleva preparándose para ella desde hace mucho tiempo: "Me estoy encontrando muy bien, los ritmos están saliendo muy bien y haremos un intento previo para ver si podemos estar en tiempo de récord o no".

"Las ganas y el trabajo están ahí, aunque en una maratón puede pasar de todo, son muchos kilómetros y soy consciente de que es un objetivo muy ambicioso", añade Galimany

El maratón de Valencia es mixto y la tarraconense debería rebajar su mejor marca personal en algo más de dos minutos. Para ello contará con una 'liebre' de alto nivel como es el fondista catalán Roger Roca, que ya lo ha sido en otras ocasiones y que llegará muy preparado para acompañarla.

Galimany nunca ha corrido el maratón de Valencia. "Era una cosa que tenía pendiente y quería correrlo sí o sí. Siempre he visto que allí todo el mundo hacia buenas marcas y hablaba maravillas del circuito y tengo muchas ganas de ir, y por eso creo que es el mejor lugar para intentar batir el récord", señala.

Licenciada en Ciencias ambientales, compagina sus entrenamientos con su trabajo a media jornada como técnica medioambiental en la empresa Geotec de Valls.

"Mi dedicación al atletismo no es al cien por cien y por esto las semanas con carga de entrenamientos son duras, pero así se puede hacer. De otra manera sería imposible", concluye.