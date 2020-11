Un jugador del Estudiantes, aislado y con síntomas leves tras dar positivo

Madrid, 6 nov (EFE).- Un jugador del Movistar Estudiantes ha dado positivo por coronavirus y permanece aislado en su domicilio con síntomas leves y vigilancia médica, mientras que el resto de la plantilla, con resultados negativos, reanudará los entrenamientos este sábado para preparar el partido ante el Barcelona programado para el domingo a las 18.30.

Según ha explicado en un comunicado el club madrileño, el 2 de noviembre fue informado por la ACB de que se habían detectado varios casos positivos en las pruebas de COVID-19 en la plantilla del Joventut de Badalona, al que se habían enfrentado el día anterior, por lo que todos los jugadores colegiales se hicieron pruebas PCR.

"Los resultados de estos primeros test fueron negativos y se suspendieron los entrenamientos programados hasta tener test de confirmación. Los jugadores realizaron entrenamientos individuales sin contacto físico con los demás y se cerró el vestuario para evitar la cercanía de los integrantes de la plantilla" añade la nota, en la que se explica que se sometieron el miércoles a test de antígenos "con resultado negativo para toda la plantilla".

No obstante, los tests de confirmación PCR que se hicieron un día después revelaron que uno de los jugadores dio positivo, por lo que no pudieron reanudarse los entrenamientos hasta un nuevo test de validación PCR a los demás miembros de la plantilla. "Dichos test no muestran ningún otro resultado adverso, por lo que el sábado se reanudan los entrenamientos de cara al partido a disputar el domingo frente al Barcelona", concluye la nota. EFE