Murcia destina 37 millones para cubrir las dos semanas de pérdidas de los bares

Murcia, 7 nov (EFE).- El Gobierno de Murcia va a movilizar 37 millones de euros para paliar las pérdidas de bares y restaurantes de esa comunidad en las dos semanas de cierre obligado para evitar contagios de coronavirus en el plan "más ambicioso y de mayor cuantía de toda España", según su presidente, Fernando López Miras.

Tras firmar el acuerdo de "rescate" con el presidente de la patronal regional, ha detallado que beneficiará a 8.000 negocios con 39.000 empleos directos con 15 millones en ayudas a fondo perdido para cubrir gastos de suministros, perecederos, alquileres e impuestos locales no bonificados.

Otros 10 millones les serán ofrecidos por la banca con los intereses cubiertos por el Gobierno, 2 se destinarán al pago de esos intereses de los préstamos que ya tuvieran suscritos esos empresarios y 3 serán para sufragar las cuotas de autónomos a la Seguridad Social.

Ya estaban circulando otros 5 millones librados anteriormente para sus gastos corrientes y se habilitará un servicio gratuito de asesoramiento para arbitraje, gestión financiera y de alquileres.

Miras ha subrayado que el sector merecen el apoyo también del Gobierno central, que ha de poner en marcha un plan estatal con la extensión de la posibilidad de acogerse a expedientes temporales de regulación de empleo, subvenciones a fondo perdido, suspensión del pago de las cuotas a la Seguridad Social, exención de impuestos estatales y bajada del impuesto sobre el valor añadido al 4 %.

Para más adelante quedará el apoyo al sector de los bares de copas, discotecas y restaurantes para banquetes, ha avanzado Albarracín, con la leyenda "Salvemos la hostelería" en su mascarilla.

"Tras 8 meses de pandemia, la situación es crítica en los hospitales, con riesgo de colapso. Evitarlo está más que nunca en nuestra mano, por lo que necesitamos dar un paso más al restringir cualquier acto en el que no pueda estar presente la mascarilla", ha dicho Miras en una comparecencia a puerta cerrada y sin preguntas retransmitida por internet.

"Pedimos el mayor esfuerzo que se les puede pedir a los hosteleros y no se les puede dejar solos. No son culpables, sino víctimas que pagan las consecuencias de unos pocos irresponsables", ha remachado antes de reiterar su ruego a la responsabilidad para no sustituir encuentros en los bares por reuniones en casas.

Ha vuelto a llamar al contacto "solo con convivientes" y a "esperar para quedar con amigos", al tiempo que ha animado a hacer uso del autorizado servicio hostelero de comidas a domicilio: "Seamos solidarios. Es el momento de apoyar a quienes hemos pedido un gran sacrificio".

Tras señalar que "el sector va a ser un vehículo colaborador para que la curva pandémica se aplane", el jefe de los empresarios ha considerado que este acuerdo es el paso "necesario e imprescindible" para ayudarlos cuando se obliga a cerrar a unos hosteleros que venían trabajando "de manera extraordinaria desde el inicio de la pandemia por hacerlo de la manera más segura".