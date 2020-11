Manuel Vilas: "Cuando leo una novela sin mascarillas me parece inactual"

Las Palmas de Gran Canaria, 7 nov (EFE).- Escribir en tiempos de la covid-19 ignorando su existencia es imposible para el finalista del Premio Planeta 2019 Manuel Vilas, hasta el punto, ha dicho, de que "yo, ahora, cuando leo una novela o veo una película y no aparecen mascarillas tengo la sensación de que es inactual".

De hecho, "yo estoy metido en una novela donde sí que va a salir la pandemia, porque es algo que está en todas partes y, entonces, cómo no escribir sobre ella", ha declarado el autor este sábado en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha participado en la 32 Feria del Libro.

Allí ha adelantado que ya prepara un nuevo trabajo y que la covid-19 sí que estará presente en él, como un fenómeno que "ha hecho muchísimo daño, físico pero también moral", y cuya presencia se ha extendido a todos los ámbitos de la vida.

Por eso, "en la novela que estoy escribiendo me interesa que el telón de fondo sea la pandemia", ha declarado, tajante, Manuel Vilas.

Quien ha insistido en que no entiende que se pueda escribir en esta época sin hacer referencia a la enfermedad y sus consecuencias, hasta el punto -ha dicho- de que, "si leo una novela última y en ella parece que lo de la pandemia no existe, eso a mí me plantea muchos interrogantes".

Esas son, en todo caso, solo algunas de las dudas que ve en el horizonte a raíz de la covid-19 el finalista del Planeta del año pasado, que, aunque agradecido por ese reconocimiento, que le ha permitido llegar a muchos nuevos lectores, no ha ocultado su temor a que la persistencia de la pandemia agrave la crisis que ha generado en el ámbito de la cultura.

Puesto que, aunque las circunstancias adversas han llevado a mucha gente a redescubrir la lectura para combatir el aburrimiento o la angustia, lo cierto es que la situación que se ha creado "ha paralizado en gran medida" la actividad del sector, provocando muchos perjuicios, ha argumentado.