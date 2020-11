Bnet se desmarca en la cabeza de la tabla de FMS

Madrid, 7 nov (EFE).- El invicto Bnet se mantiene en la primera posición de la tabla de la Freestyle Máster Series (FMS) España al imponerse tras una réplica a Mnak en la cuarta jornada liguera, en la que Gazir hizo lo propio ante Sweet Pain para conquistar el segundo lugar y asegurar su puesto en la clasificatoria internacional.

Bnet será el puntero de la FMS España una jornada más al añadir una nueva victoria a su racha de invicto, la primera de la temporada tras una réplica, frente a Mnak. El madrileño sumó dos nuevos puntos y acumula un total de 11, con los que se mantiene al frente de la tabla clasificatoria.

En el esperado duelo por los amantes más puristas de la disciplina, Bnet y Mnak satisficieron las expectativas con un recital de 'freestyle' en el que la confrontación quedó en un segundo plano, eclipsada por el rapeo y la esencia del hip-hop.

La igualdad estuvo presente durante toda la batalla, inédita hasta la fecha, y la réplica permitió a los aficionados disfrutar 120 segundos más de la fluidez y la naturalidad de sus 'flows' sobre las instrumentales. El líder hizo valer sus galones, conectando una frase tras otra con su hipnótico estilo, y forzó la segunda derrota consecutiva del ciudadrealeño.

Así, aunque Mnak completó otra gran actuación en la misma línea ascendente de sus últimas apariciones, su solitario punto en las dos últimas fechas le relegó al quinto puesto, con 7 tantos, y se quedó fuera del primer corte clasificatorio para la FMS Internacional.

Junto a Bnet, sí acudirán a la FMS Internacional Gazir y Sweet Pain, segundo y tercer clasificado respectivamente con 8 puntos, que se enfrentaron en el duelo más vibrante e igualado de la jornada. Tanto es así que, excepcionalmente, el asturiano y el sevillano compartieron el 'MVP' del día, con una puntuación idéntica.

Gazir logró imponerse tras dos réplicas y volvió a demostrar el refinamiento extremo de su nivel, plenamente adaptado al formato en cada una de sus rondas, con una limpieza mayúscula en la ejecución y en la construcción y un inmenso abanico de referencias y recursos.

Con los dos puntos en el bolsillo, el asturiano superó a Sweet Pain en la clasificación como principal opositor al campeonato de Bnet. Con 1.486 puntos en su haber, Gazir es el gallo con la máxima puntuación y encadena su tercer premio de mejor improvisador de la jornada de forma consecutiva.

En el tercero y último de los enfrentamientos con influencia en términos clasificatorios, pues la cuarta jornada de FMS España estuvo marcada por las ausencias de Errecé, por motivos laborales. y Khan, como consecuencia del COVID-19, cuyas batallas fueron aplazadas, Zasko Máster conquistó la cuarta plaza de la tabla.

El alicantino venció a Blon, reciente subcampeón español de Red Bull, también tras una ajustada réplica. Zasko rompió así una racha de tres temporadas sin vencer al barcelonés en el formato FMS en un duelo clásico del circuito nacional. Además, sumó dos puntos que le sirvieron para colarse en el cuarto y último puesto de acceso a la clasificatoria internacional, a la espera de la celebración de las batallas pendientes.

"Igual que últimamente me veía muy bien, hoy no me he encontrado en ningún momento. Me da bastante miedo descender, pero voy a luchar cada punto de todos los que quedan", escribió Blon en sus redes tras su tercera derrota consecutiva. Su primer punto en el casillero no le sirve para sacar la cabeza más allá del penúltimo puesto, solo por delante del colista Khan.

En las batallas de exhibición, un inspirado Tirpa se impuso a Jesús LC, mientras que Mr. Ego también se sirvió de su experiencia con el debutante Vivi, que dejó destellos de su talento.

Pedro Martín y David Timón