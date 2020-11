Cercas: La covid no generará literatura, la pandemia no tiene quien la escriba

Las Palmas de Gran Canaria, 8 nov (EFE).- La crisis de la covid-19 no tendrá, pese a sus dimensiones, repercusión alguna en la literatura más allá de empujar a leer a gente ávida de matar el tiempo en el confinamiento en opinión del novelista Javier Cercas, quien augura que los libros no hablarán de ella con una sentencia: "La pandemia no tiene quien la escriba".